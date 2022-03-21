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Плохие парни
Отзывы о мультфильме «Плохие парни»
The Bad Guys
Плохие парни
2022 / США
Трейлер
7.7
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Assa Azza
21 марта 2022, 15:40
Оценка
Билеты остались
21 марта 2022, 15:40
0
0
Ответить
елена рахматулина (егорова)
27 марта 2022, 07:11
не понятно сколько стоят билеты.
27 марта 2022, 07:11
1
0
Ответить
Артём Филиппов
30 марта 2022, 12:55
Оценка
У нас нет полной информации об этом мультфильме, но мы можем сообщить вам, если что-то появится.(это с сайта афиши)
30 марта 2022, 12:55
0
0
Ответить
Илья Соловьев
17 мая 2022, 17:38
Оценка
Я хочу на неё пойти
17 мая 2022, 17:38
0
0
Ответить
Никита Зайцев
1 июля 2022, 23:40
Оценка
Очень классный мультфильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:40
0
0
Ответить
User
8 ноября 2022, 13:05
Оценка
Очень понравился. Советую.
8 ноября 2022, 13:05
0
0
Ответить
76-42-50
4 декабря 2022, 10:00
Оценка
Классный мульт. Смотрела в кт \"Юбилейный\". Зал просто отличный.
4 декабря 2022, 10:00
0
0
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