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Плохие парни Плохие парни
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The Bad Guys Плохие парни 2022 / США
7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о мультфильме «Плохие парни»

Вся информация о мультфильме
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Assa Azza 21 марта 2022, 15:40
Оценка
Билеты остались
21 марта 2022, 15:40 Ответить
елена рахматулина (егорова) 27 марта 2022, 07:11
не понятно сколько стоят билеты.
27 марта 2022, 07:11 Ответить
Артём Филиппов 30 марта 2022, 12:55
Оценка
У нас нет полной информации об этом мультфильме, но мы можем сообщить вам, если что-то появится.(это с сайта афиши)
30 марта 2022, 12:55 Ответить
Илья Соловьев 17 мая 2022, 17:38
Оценка
Я хочу на неё пойти
17 мая 2022, 17:38 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:40
Оценка
Очень классный мультфильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:40 Ответить
User 8 ноября 2022, 13:05
Оценка
Очень понравился. Советую.
8 ноября 2022, 13:05 Ответить
76-42-50 4 декабря 2022, 10:00
Оценка
Классный мульт. Смотрела в кт \"Юбилейный\". Зал просто отличный.
4 декабря 2022, 10:00 Ответить
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