Можно ли стать своим в Америке? Способны ли деньги и комфорт унять тягу к русским блинам, одесскому гефилте фиш и знаменитому армянскому тжвжику? Как перебороть пресловутую русскую ментальность, попадающую в организм с молоком матери? Теряем ли мы свою идентичность, променяв родные березки на цветастые пальмы? Об этом и многом другом пытается размышлять и рефлексировать великий режиссер наших дней Сарик Адреасян. Он буквально препарирует советскую и американскую души, показывая тонкости и с…
Фильм ни о чем.
Идея может и актуальна, но причем здесь Америка, каждый взрослый тоскует по своим детским местам, если уехал жить даже просто в другой город. Короче, патриотизма опять напихали, ради этого и снимали, видать.
В общем, снова трата времени и денег. Лучше качайте, если уж так любопытно. В зале, кстати, человек 7 было от силы и это пятница вечер.
Вообще фильм глубокий, ироничный. Но можно было немного побольше эмоций. Чуть не дожали с ностальгией.
Хотя с Михалковой какие уж эмоции!
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