Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гудбай, Америка! Гудбай, Америка!
Киноафиша Фильмы Гудбай, Америка! Отзывы о фильме «Гудбай, Америка!»
Гудбай, Америка! 2020 / Россия
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Гудбай, Америка!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Можно ли стать своим в Америке? Способны ли деньги и комфорт унять тягу к русским блинам, одесскому гефилте фиш и знаменитому армянскому тжвжику? Как перебороть пресловутую русскую ментальность, попадающую в организм с молоком матери? Теряем ли мы свою идентичность, променяв родные березки на цветастые пальмы? Об этом и многом другом пытается размышлять и рефлексировать великий режиссер наших дней Сарик Адреасян. Он буквально препарирует советскую и американскую души, показывая тонкости и с…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Тима Денисов 26 февраля 2020, 14:45
Нагиев прям отжег с баяном) Если весь фильм такой будет, я точно в кино пойду))))
26 февраля 2020, 14:45 Ответить
Ксения Дорошко 28 февраля 2020, 12:28
Я думаю, что этот фильм можно смело глянуть. Тизер супер
28 февраля 2020, 12:28 Ответить
Александр Вареник 5 марта 2020, 10:23
Наше кино конечно спорное. Сколько раз нас уже обманывали, но "Гудбай, Америка" вроде смотрится не так плохо. Даже хорошо я бы сказал
5 марта 2020, 10:23 Ответить
Александр Федоров 28 апреля 2020, 13:04
где посмотреть ?
28 апреля 2020, 13:04 Ответить
Иван Иванов 29 мая 2020, 15:10
в ответ на сообщение Тима Денисов от 26 февраля 2020, 14:45
Конечно сходи, деревня.))), Хотя бы узнаешь, чем баян отличается от аккордеона.
29 мая 2020, 15:10 Ответить
dmitrii_alekseev87 8 октября 2020, 22:01
Оценка
Фьльм полное г@вно , деньги на ветер.
8 октября 2020, 22:01 Ответить
dmitrii_alekseev87 8 октября 2020, 22:03
Оценка
Фильм отстой, деньги на ветер.
8 октября 2020, 22:03 Ответить
Николаи Мелников 15 октября 2020, 00:44
Оценка
Фильм очень замечательный. Пробирает история каждой семьи . Фильм на 100 баллов 👍👍👍👍👍. Игра актеров супер!!!!
15 октября 2020, 00:44 Ответить
Вадим Мазепин 15 октября 2020, 16:56
Как всегда все самое интересное в рекламе.
Фильм ни о чем.
15 октября 2020, 16:56 Ответить
Евгения Новикова 16 октября 2020, 18:12
Оценка
Фильм ооочень слабый, идея, вроде, неплоха, но воплощение никуда не годится. У Нагиева потенциал гораздо шире, здесь он задействован процентов на 20. Стоянов лучше всех свою линию вытягивает. Яглыч тоже может гораздо больше, а остальные актеры совсем нулевые.
Идея может и актуальна, но причем здесь Америка, каждый взрослый тоскует по своим детским местам, если уехал жить даже просто в другой город. Короче, патриотизма опять напихали, ради этого и снимали, видать.
В общем, снова трата времени и денег. Лучше качайте, если уж так любопытно. В зале, кстати, человек 7 было от силы и это пятница вечер.
16 октября 2020, 18:12 Ответить
Евгения Тарасова 19 октября 2020, 10:24
Очень скучное кино
19 октября 2020, 10:24 Ответить
kudyakov_a 13 декабря 2020, 02:04
Такой Нагиев очень нравится! А вот Стоянов явно переигрывает.
Вообще фильм глубокий, ироничный. Но можно было немного побольше эмоций. Чуть не дожали с ностальгией.
Хотя с Михалковой какие уж эмоции!
13 декабря 2020, 02:04 Ответить
Константин Поздняков 19 марта 2021, 10:40
Ох уж это "О вкусах не спорят"... Но, из всего проката за 11 месяцев 2020 года помню "Лёд2" и... Уже думал - зажрались. Этот зацепил. Думаю, это прекрасный фильм-эксперимент. Собираешь друзей-товарищей посидеть под кино и обязательно увидишь, для кого слова Россия и Родина что-то значат.
19 марта 2021, 10:40 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 9 комментариев
Стоп-слово
Стоп-слово 4 комментария
Развод
Развод 2 комментария
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 4 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 44 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 47 комментариев
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 9 комментариев
До рассвета
До рассвета 33 комментария
Кукольник
Кукольник 6 комментариев
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» 2 комментария
Русалочка
Русалочка 5 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 2 комментария
Комната чудес
Комната чудес 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 47 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 35 комментариев
Король неба
Король неба 14 комментариев
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App