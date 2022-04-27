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Ресторан по понятиям , 2022

2022 / Россия
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Комедия о четырех преступниках, решивших завязать с криминалом
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О фильме

Комедия о четырех преступниках, которые хотят завязать с криминальным миром, но решают напоследок провернуть крупное дело. Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев впервые играют вместе после «Бригады».

Шустрый — первоклассный вор. Отсидев 6 лет за неудачно вскрытый сейф, он решает начать вести законопослушный образ жизни. Но выясняется, что это не так-то просто: новую работу быстро найти не получается, и даже родной брат относится к Шустрому свысока. Тогда ему в голову приходит гениальная идея — провернуть последнее ограбление, но так, чтобы средств хватило на всю жизнь. Для этого он решает арендовать ресторан, находящийся по соседству с коммерческим банком, и обратиться за помощью к бывшим сокамерникам: альфонсу-мошеннику Кощею, хулигану-драчуну Кувалде и наивному похитителю животных Кильке. Парни намереваются сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей.

Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Давид Дадунашвили
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Ирина Темичева
Ирина Темичева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ресторан по понятиям 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Артем Жариков 27 апреля 2022, 08:40
Зашло очень легко, не было даже ни одного момента, где бы ситуация начала бесить или пришлось бы закатить глаза. А это уже успех!
Лида Чикало 26 апреля 2022, 10:10
Отличная комедия, над которой можно просмеяться весь сеанс. Не пожалели потраченного времени и денег.
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