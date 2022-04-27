Ресторан по понятиям , 2022

Комедия о четырех преступниках, которые хотят завязать с криминальным миром, но решают напоследок провернуть крупное дело. Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев впервые играют вместе после «Бригады».

Шустрый — первоклассный вор. Отсидев 6 лет за неудачно вскрытый сейф, он решает начать вести законопослушный образ жизни. Но выясняется, что это не так-то просто: новую работу быстро найти не получается, и даже родной брат относится к Шустрому свысока. Тогда ему в голову приходит гениальная идея — провернуть последнее ограбление, но так, чтобы средств хватило на всю жизнь. Для этого он решает арендовать ресторан, находящийся по соседству с коммерческим банком, и обратиться за помощью к бывшим сокамерникам: альфонсу-мошеннику Кощею, хулигану-драчуну Кувалде и наивному похитителю животных Кильке. Парни намереваются сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей.