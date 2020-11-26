Искусственный интеллект выбрал в качестве образца для наблюдения за людьми женщину по имени Кэрол, которой теперь придется отвечать за все человечество.

Кэрол Питерс — самая обычная среднестатистическая женщина. В ее стабильной жизни нет ничего экстраординарного или непредсказуемого. У Кэрол обычная работа и такие же проблемы, как у всех остальных. Однако вскоре вся ее рутина обретет новый смысл, а она сама станет последней надеждой на спасение людей. Ведь именно Кэрол Питерс становится не только главной героиней истории, но и объектом внимания таинственного искусственного интеллекта.

Кэрол Питерс понимает, что произошло что-то неладное, когда ее собственный телевизор, телефон и даже микроволновая печь начинают язвительно отвечать своей хозяйке. Героиня начинает переспрашивать свою технику, не понимая, что происходит. Не сошла ли бедная Кэрол с ума? Или, может, ей все это просто снится? Вскоре Кэрол понимает, что именно она стала избранницей сверхразума. Теперь она вовлечена в коварный план искусственного интеллекта, который решил с помощью Кэрол исследовать поведение людей. То, с чем столкнулась героиня, — первый в мире подобный сверхразум. Отныне он полностью завладел ее жизнью, а от поведения женщины зависит судьба миллионов. Искусственный интеллект намерен продолжать следить за жизнью Кэрол, чтобы на примере ее поступков и образа жизни решить, стоит ли оставлять неидеальных людей в живых или уничтожить всех жителей Земли. Кэрол Питерс больше не простая жительница города, а единственный шанс на спасение целого мира.