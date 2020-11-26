Искусственный интеллект выбрал в качестве образца для наблюдения за людьми женщину по имени Кэрол, которой теперь придется отвечать за все человечество.
Кэрол Питерс — самая обычная среднестатистическая женщина. В ее стабильной жизни нет ничего экстраординарного или непредсказуемого. У Кэрол обычная работа и такие же проблемы, как у всех остальных. Однако вскоре вся ее рутина обретет новый смысл, а она сама станет последней надеждой на спасение людей. Ведь именно Кэрол Питерс становится не только главной героиней истории, но и объектом внимания таинственного искусственного интеллекта.
Кэрол Питерс понимает, что произошло что-то неладное, когда ее собственный телевизор, телефон и даже микроволновая печь начинают язвительно отвечать своей хозяйке. Героиня начинает переспрашивать свою технику, не понимая, что происходит. Не сошла ли бедная Кэрол с ума? Или, может, ей все это просто снится? Вскоре Кэрол понимает, что именно она стала избранницей сверхразума. Теперь она вовлечена в коварный план искусственного интеллекта, который решил с помощью Кэрол исследовать поведение людей. То, с чем столкнулась героиня, — первый в мире подобный сверхразум. Отныне он полностью завладел ее жизнью, а от поведения женщины зависит судьба миллионов. Искусственный интеллект намерен продолжать следить за жизнью Кэрол, чтобы на примере ее поступков и образа жизни решить, стоит ли оставлять неидеальных людей в живых или уничтожить всех жителей Земли. Кэрол Питерс больше не простая жительница города, а единственный шанс на спасение целого мира.
Первоначально фильм планировалось выпустить в прокат 25 декабря, на Рождество, но режиссер Бен Фэлкоун посчитал, что «Искусственный интеллект» больше подходит для стримингового сервиса. Именно поэтому в Америке фильм выйдет исключительно на сервисе HBO Max.
Часть картины снималась в Технологическом кампусе Джорджии в Атланте, штат Джорджия.
Исполнительница главной роли Мелисса Маккарти и режиссер картины Бен Фэлкоун — давно женатая пара, которая не первый раз работает вместе.
Маккарти и Фэлкоун снимут свой первый фильм для Netflix — Thunder Force, где Маккарти снова сыграет главную роль.
Кинокартина «Искусственный интеллект» — четвертая режиссерская работа Бена Фэлкоуна.
Это второе сотрудничество Мелиссы Маккарти и актера Бобби Каннавале. Ранее они вместе снимались в «Шпионе» 2015 года.
Когда всемогущий Искусственный интеллект выбрал самую простую девушку Кэрол Питерс для изучения человечества, судьба всего мира повисла на волоске. Интеллект ещё не решил - оставить, поработить или уничтожить людей. И только Кэрол может доказать ему, что они заслуживают спасения.