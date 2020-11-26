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Искусственный интеллект Искусственный интеллект
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Superintelligence

Искусственный интеллект, 2020

2020 / США
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Что случится, если отдать судьбу человечества в руки неуравновешенной женщины?
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Искусственный интеллект выбрал в качестве образца для наблюдения за людьми женщину по имени Кэрол, которой теперь придется отвечать за все человечество.

Кэрол Питерс — самая обычная среднестатистическая женщина. В ее стабильной жизни нет ничего экстраординарного или непредсказуемого. У Кэрол обычная работа и такие же проблемы, как у всех остальных. Однако вскоре вся ее рутина обретет новый смысл, а она сама станет последней надеждой на спасение людей. Ведь именно Кэрол Питерс становится не только главной героиней истории, но и объектом внимания таинственного искусственного интеллекта.

Кэрол Питерс понимает, что произошло что-то неладное, когда ее собственный телевизор, телефон и даже микроволновая печь начинают язвительно отвечать своей хозяйке. Героиня начинает переспрашивать свою технику, не понимая, что происходит. Не сошла ли бедная Кэрол с ума? Или, может, ей все это просто снится? Вскоре Кэрол понимает, что именно она стала избранницей сверхразума. Теперь она вовлечена в коварный план искусственного интеллекта, который решил с помощью Кэрол исследовать поведение людей. То, с чем столкнулась героиня, — первый в мире подобный сверхразум. Отныне он полностью завладел ее жизнью, а от поведения женщины зависит судьба миллионов. Искусственный интеллект намерен продолжать следить за жизнью Кэрол, чтобы на примере ее поступков и образа жизни решить, стоит ли оставлять неидеальных людей в живых или уничтожить всех жителей Земли. Кэрол Питерс больше не простая жительница города, а единственный шанс на спасение целого мира. 

Первоначально фильм планировалось выпустить в прокат 25 декабря, на Рождество, но режиссер Бен Фэлкоун посчитал, что «Искусственный интеллект» больше подходит для стримингового сервиса. Именно поэтому в Америке фильм выйдет исключительно на сервисе HBO Max.

Часть картины снималась в Технологическом кампусе Джорджии в Атланте, штат Джорджия.

Исполнительница главной роли Мелисса Маккарти и режиссер картины Бен Фэлкоун — давно женатая пара, которая не первый раз работает вместе.  

Маккарти и Фэлкоун снимут свой первый фильм для Netflix — Thunder Force, где Маккарти снова сыграет главную роль.

Кинокартина «Искусственный интеллект» — четвертая режиссерская работа Бена Фэлкоуна. 

Это второе сотрудничество Мелиссы Маккарти и актера Бобби Каннавале. Ранее они вместе снимались в «Шпионе» 2015 года. 

Когда всемогущий Искусственный интеллект выбрал самую простую девушку Кэрол Питерс для изучения человечества, судьба всего мира повисла на волоске. Интеллект ещё не решил - оставить, поработить или уничтожить людей. И только Кэрол может доказать ему, что они заслуживают спасения.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 26 ноября 2020
Премьера онлайн 26 ноября 2020
Премьера в мире 26 ноября 2020
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Бен Фэлкоун
Бен Фэлкоун
В ролях
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Брайан Тайри Генри
Брайан Тайри Генри
Джеймс Корден
Джеймс Корден
Майкл Бич
Майкл Бич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Искусственный интеллект 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Кэрол — одинокая женщина средних лет, которая после расставания с возлюбленным всё никак не может найти своё место в жизни. Но однажды именно эта посредственная во всех отношениях героиня окажется самым важным человеком в мире. Всё дело в том, что некий искусственный интеллект смог развиться до той степени, чтобы управлять человечеством. Вот только он ещё не решил, что делать с людьми: помочь им справиться с проблемами, поработить или просто уничтожить. Поэтому он решает понаблюдать за…
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dotaspb87 26 ноября 2020, 13:59
Это не боевик. И не комедия. Это просто дерьмо. Худшее что я смотрел на последние пару месяц. Даже посмотрев его за 100 р я жалею . О потраченном времени и о сотке)
rev3kkalove 28 ноября 2020, 07:28
Очень легкий, добрый, местами веселый фильм
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13 голосов
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2 декабря 2020 14:15
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