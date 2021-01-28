«Бывшая с того света»: Рецензия Киноафиши

На экраны выходит с непонятным русифицированным названием «Бывшая с того света» и ярким актёрским составом во главе с Дэном Стивенсом. В оригинале картина называется Blithe Spirit – строчкой из поэмы Перси Биши Шелли. Однако даже такой специально придуманный в угоду маркетинга перевод больше рассказывает о фильме, нежели все отсылки, придуманные автором пьесы.

Удивительным образом писатель Чарльз Кондомайн растерял весь свой талант после смерти жены и в течение семи лет ничего не публиковал. Он берется за первый попавшийся куш (крупная студия предлагает ему адаптировать собственный роман для киносценария), но тут тоже ничего не выходит. Его новой жене Рут приходится каждый раз подбадривать супруга и выводить из творческого кризиса, но и её попытки оказываются бессильны. В поисках вдохновения Чарльз отправляется на фантастическое шоу некоего медиума мадам Аркати. Писатель остаётся глубоко поражён её способностями и приглашает экстрасенса к себе провести приватный сеанс с ним и его друзьями. Во время встречи происходит что-то необъяснимое, а на следующий день бедный Чарльз начинает видеть свою покойную супругу. А характер у неё не из легких.

Бывшая с того света

Над комедиями Ноэля Кауарда смеялся весь Уэст-Энд в первую половину XX века, поэтому он до сих пор является одним из популярных классиков драматургов. Его пьесы до сих пор ставят в театрах и придумывают различные киноэкранизации. Конечно, по влиянию ему далеко до всеми любимого Шекспира, но изысканная и утончённая публика выберет именно его произведения, нежели очередной просмотр «Много шума из ничего». Российские зрители также знакомы с театральными работами по пьесам Ноэля Кауарда благодаря TheatreHD. «Частные жизни» с Анной Чэнселлор и Тоби Стивенсом и «Настоящая комедия» с Эндрю Скоттом входят в репертуары местных кинотеатров. Режиссер Эдвард Холл, известный по нескольким эпизодам сериалов «Дарреллы» и «Аббатство Даунтон», предлагает обратить внимание на его дебют и вместо театра выбрать кинематограф.

Классический и более старый зрелищный вид искусства не покидает даже рамки кино в британских фильмах. Два медиа шагают под руку и всячески дополняют друг друга. Театрализация – это один из способов полностью разрушить границы восприятия и повествования, чтобы ни в коем случае в сюжете не появилась линейность.

Бывшая с того света

Главные герои картины существуют в придуманном, сотканном из английских слов мире. Их каждый день больше похож на сон, чем на безвкусную реальность. Они словно в бреду, поэтому здесь и появляется гиперчувствительность, гиперэмоциональность и иногда истерия. Настоящий фарс, цирк и греческая комедия, где только маски забыли надеть или специально решили не носить. Где-то Чарльз на страстях включает очень громко музыку, его супруга в соседнем доме напротив через весь сад бежит с просьбой сделать потише, а тихонько внизу слуги ворчат по поводу новой диеты госпожи. Сами актёры получают незабываемое удовольствие от игры: вместо камеры они работают для зрителей, воображая театральную сцену. Чрезмерная жестикуляция, четкое проговаривание слов, вздохи и голоса, переходящие на крик, заполняют всё пространство, в котором всему перформансу очень тесно.

Именно тут Эдвард Холл не понимает, как соединить сюжетную линию со свободолюбивыми персонажами. Герои просто живут в придуманных декорациях, костюмах и растворяются во всей этой ретроатмосфере. Драматургия вовсе уходит на второй план, и зрителям просто остаётся смотреть на безумие каждого артиста. До конфликта становится все тяжелее дотянуться, но зато каждая женская героиня может похвастаться многослойными костюмами, держа в руках журнальчик Modern Woman.

Бывшая с того света

Режиссёр в своём полнометражном кинодебюте выбирает фантазию и настоящую ирреальность, оставляя только архетипы персонажей, придуманные Кауардом. В любом случае постановщик оставляет что-то своё в каждом произведении, несмотря на то, что это всего лишь адаптация. «Ничто не оригинально!» – кричит с экрана покойная жена Чарльза. Эдвард Холл это прекрасно знает, но все равно пытается как-то всех удивить, ну или хотя бы парочку зрителей.

Из-за полной дезинформации, которую вносит русское название фильма, зрители могут подумать, что идут на какую-то романтическую комедию про любовный треугольник. Однако картина оказывается совершенно другой, поэтому может оказаться много разочаровавшихся личностей. Фанаты же английских комедий отлично проведут время, смеясь над каждым каламбуром их любимых актёров.

Ася Заболоцкая