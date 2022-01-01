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Магда Шубански

Magda Szubanski
Магда Шубански
Магда Шубански Magda Szubanski
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Дата рождения
12 апреля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Магды Шубански

Родилась 12 апреля 1961 года. Ливерпуль, Великобритания.

Фильмография Магды Шубански
В погоне за ветром
В погоне за ветром
спорт, биография, драма 2019, Австралия
6.0
Богиня
Богиня
мюзикл, комедия, мелодрама 2013, Австралия
6.0
Доктор Плонк
Доктор Плонк
комедия 2007, Австралия
6.0
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