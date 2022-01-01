Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Магда Шубански
Магда Шубански
Magda Szubanski
О персоне
Фильмография
Магда Шубански
Magda Szubanski
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 апреля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Магды Шубански
Родилась 12 апреля 1961 года. Ливерпуль, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Магды Шубански
В погоне за ветром
спорт, биография, драма
2019, Австралия
6.0
Богиня
мюзикл, комедия, мелодрама
2013, Австралия
6.0
Доктор Плонк
комедия
2007, Австралия
6.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»