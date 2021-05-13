В поисках тебя, 2021

Провалив вступительное прослушивание в нью-йоркскую консерваторию, юная скрипачка Финли отправляется на один семестр в Ирландию. Здесь она планирует продолжать брать уроки игры на скрипке и немного отвлечься, чтобы понять, что ей делать дальше. Остановиться Финли решила у семьи Каллаганов, в которой раньше жил её старший брат. Каллаганы держат свой небольшой отель с завтраками в живописном маленьком городке. Ещё в самолете Финли знакомится с красавцем актёром Бекеттом, который отправляется в Ирландию на съемки нового фэнтезийного блокбастера вроде «Игры престолов». Отношения начинающей скрипачки и восходящей звезды сразу не заладились, но оказалось, что Беккет останавливается в том самом отеле Каллаганов, к которым направляется Финли. В уютном зеленом городке эту парочку суетливых и недоверчивых горожан ждёт своя атмосфера, местные легенды и захватывающие дух пейзажи. Так что нет сомнений, что очень скоро эта поездка кардинально изменит их взгляды на жизнь и на друг друга.