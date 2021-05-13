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Finding You

В поисках тебя, 2021

2021 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Провалив вступительное прослушивание в нью-йоркскую консерваторию, юная скрипачка Финли отправляется на один семестр в Ирландию. Здесь она планирует продолжать брать уроки игры на скрипке и немного отвлечься, чтобы понять, что ей делать дальше. Остановиться Финли решила у семьи Каллаганов, в которой раньше жил её старший брат. Каллаганы держат свой небольшой отель с завтраками в живописном маленьком городке. Ещё в самолете Финли знакомится с красавцем актёром Бекеттом, который отправляется в Ирландию на съемки нового фэнтезийного блокбастера вроде «Игры престолов». Отношения начинающей скрипачки и восходящей звезды сразу не заладились, но оказалось, что Беккет останавливается в том самом отеле Каллаганов, к которым направляется Финли. В уютном зеленом городке эту парочку суетливых и недоверчивых горожан ждёт своя атмосфера, местные легенды и захватывающие дух пейзажи. Так что нет сомнений, что очень скоро эта поездка кардинально изменит их взгляды на жизнь и на друг друга.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 июля 2021
Премьера в мире 13 мая 2021
Возраст 0+
Режиссер
Брайан Баф
В ролях
Кэтрин МакНамара
Кэтрин МакНамара
Патрик Бергин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В поисках тебя 3 постера
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В поисках тебя
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