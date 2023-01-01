Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В погоне за ветром В погоне за ветром
Киноафиша Фильмы В погоне за ветром В погоне за ветром, 2019: актеры и роли
Ride Like a Girl В погоне за ветром 2019 / Австралия
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

В погоне за ветром, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэйчел Гриффитс Рэйчел Гриффитс Rachel Griffiths
В ролях
Тереза Палмер Тереза Палмер Teresa Palmer Сэм Нил Сэм Нил Sam Neill Салливан Степлтон Салливан Степлтон Sullivan Stapleton Софиа Форрест Софиа Форрест Sophia Forrest Магда Шубански Магда Шубански Magda Szubanski Аарон Гленнэйн Аарон Гленнэйн Aaron Glennane Джейкоб Уорнер Джейкоб Уорнер Jacob Warner
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши