«В погоне за ветром»: Рецензия Киноафиши

Мишель Пэйн (Тереза Палмер) – младшая из десяти детей в большой семье Пэдди Пэйна (Сэм Нил), профессионального тренера по конному спорту. Все ее братья и сестры с юных лет участвуют в скачках и выигрывают кубки. Мамы у детей нет. Она попала в автокатастрофу, когда Мишель было всего шесть месяцев. Естественно, девочка тоже садится в седло – любовь к лошадям передалась ей по наследству. И тут в семье происходит новая трагедия: после падения с лошади погибает старшая сестра, разделившая с отцом заботы о доме и ферме. Но Мишель это не останавливает. Ее мечта – завоевать Кубок Мельбурна, один из самых престижных трофеев в мировом конном спорте. Проблема заключается в том, что женщины в этих скачках почти не участвуют – и уже тем более не побеждают.

Спортивными драмами российского зрителя уже не удивишь. Наши кинематографисты и сами научились их снимать. Однако видовым разнообразием эти фильмы не отличаются: понятно, что на первых местах – футбол, хоккей и баскетбол. «В погоне за ветром» погружает публику совсем в другую реальность – ту, в которой маленькие дети наизусть знают клички лошадей и имена жокеев и в которой вся страна примыкает к экранам и делает ставки во время очередного заезда. В скачках есть свои тонкости. Пэдди Пэйн терпеливо объясняет дочери (а заодно и профану-зрителю), что нужно уметь вовремя ускоряться, что нельзя торопиться, что нужно исследовать поле до заезда, а главное – не пропустить тот самый момент, когда откроется gap – «окно», в которое можно проскользнуть, обогнав лидеров.

Диковинкой фильм, впрочем, является только для тех стран, где нет такой богатой традиции, связанной с конным спортом. В самой Австралии публика, кажется, уже прошла этап безудержного восторга и теперь требует немного другого кино. Картину Рэйчел Гриффитс на родине критиковали за приукрашивание спортивной действительности: скачки – очень жесткий вид спорта, и, как написал один англоязычный критик, «мы уже созрели для того, чтобы увидеть его изнанку». Масла в огонь подлили и новости. Сразу по окончании съемок фильма от работы за жестокое обращение с животными был отстранен Даррен Уир – человек, тренировавший жеребца, на котором Мишель Пэйн выиграла Кубок Мельбурна. В картине он выступает одним главных героев.

«В погоне за ветром»

«В погоне за ветром» действительно сглаживает все острые углы. Для фильма о конном спорте в нем очень мало говорится о взаимодействии человека и лошади. Момент единения Мишель и ее коня Пензанского принца снят в лучших традициях рекламных роликов: девушка несется по пляжу, фоном бушует голубой океан. Оригинальное название «Ride Like a Girl» обещало феминистский манифест, но и здесь конфликт смягчен. Статусные мужчины, конечно, твердят Мишель, что женщине никогда не выиграть Кубок, но на этом их нападки заканчиваются. Реальная Пэйн сразу после своей победы (дело было в 2015 году) произнесла короткую, но пламенную речь, в которой назвала скачки «шовинистическим спортом» - и, наверное, так накипело у нее не только потому, что кто-то в нее не верил.

Сценарий рассказывает классическую историю аутсайдера, сумевшего благодаря силе и упорству стать чемпионом. Мишель Пэйн в исполнении Терезы Палмер преодолевает в основном свои физические травмы. В 18 лет девушка чуть было не повторила судьбу своей старшей сестры. Ее падение закончилось переломом черепа. Был поврежден головной мозг, Пэйн потеряла кратковременную память и фактически заново училась ходить. Все это время рядом с ней была семья.

Фильм делает особый акцент на отношениях внутри клана. При этом старших детей довольно трудно различать между собой (они не наделены никакими индивидуальными чертами), так что всю драму вывозят на своих плечах патриарх австралийского кино Сэм Нил в роли отца и Стиви Пэйн в роли Стиви Пэйна. Младший брат Мишель родился с синдромом Дауна, стал не жокеем, а конюхом. и вот теперь снялся в фильме о своей сестре в роли самого себя. Это, пожалуй, самое удачное режиссерское решение Рэйчел Гриффитс. Каждое появление Стиви на экране напоминает о том, что эта история – не выдумка, а реальность, и что в победителях здесь не только девочка, которую не удалось сломать, но и мальчик, безграничная любовь и доброта которого помогли ей выстоять.

Ксения Реутова