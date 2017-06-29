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2:22

2:22, 2017

2017 / США / Австралия
5.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Режиссёр фильма «Отличный день» и продюсер нашумевшего проекта «По соображениям совести» выпускает в прокат свою новую картину «2:22». Главную роль исполнила небезызвестная Тереза Палмер («Тепло наших тел», «И гаснет свет...», «Выбор»). Также в съёмках приняли участие Михил Хаушман («Век Адалин», «Дикая», «Молодая Виктория»), Сэм Рид («Аноним», «Возмездие»), Мейв Дермоди (сериал «И никого не стало») и другие.

Когда на часах наступает 2:22, небо озаряется мощной спышкой, которая выводит из стря всю навигацию. В связи с этим двум пассажирским самолётам грозит неизбежное столкновение. К счастью, авиадиспетчер Дилан успевает предотвратить столкновение. После этого он уже не может жить как раньше. В поисках ответов на свои вопросы он встречает девушку по имени Сара, вместе с которой они пытаются разгадать страшные тайны...

- Последний и единственный режиссёрский проект Пола Карри вышел 13 лет назад - в 2004 году

- Тереза Палмер играла в фильме «По соображениям совести», продюсером которого выступил режиссёр «2:22» Пол Карри

- Тереза Палмер уже также снималась в ленте с указанием времени. Это был фильм «2:37»

- Изначально главную роль должен был сыграть Арми Хаммер. Затем его заменили на Бенджамина Уокера, но тот тоже выбыл из проекта. В результате роль досталась Михилу Хаушману

2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…  

5.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 29 июня 2017
Премьера онлайн 30 июня 2017
Премьера в мире 29 июня 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Пол Карри
Пол Карри
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Михиль Хаусман
Михиль Хаусман
Сэм Рид
Сэм Рид
Мейв Дермоди
Мейв Дермоди
Симона Кэссел
Симона Кэссел
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 2:22 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пол Карри («Отличный день») представил очередную экранизированную историю о том, что после смерти все только начинается: в этот раз словосочетание «так сошлись звезды» для трех главных героев – Дилана (Михил Хаушман), Сары (Тереза Палмер) и Джонаса (Сэм Рид) – не просто красивая фраза, а причина странного переплетения их судеб. Хоть Дилана, глазами которого зритель и переживает происходящее, и называют за глаза немного чокнутым – виданное ли дело,…
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САНСАНЫЧ XXX 2 июля 2017, 20:37
советую не тратить ни время ни деньги. хрень полная. мужика весь фильм глючит не понятно с чего. и почему именно его?и за что ему такая радость?
Мария Мироненко 28 июля 2017, 12:40
Дико странный фильм, даже и не знаю, стоит ли советовать его к просмотру :)
Согласна с первым отзывом: не до конца понимаешь, почему акцент на… Читать дальше…
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17 голосов
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саундтрек фильма 2:22
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Кадры из фильма Все кадры
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