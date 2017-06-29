2:22, 2017

Режиссёр фильма «Отличный день» и продюсер нашумевшего проекта «По соображениям совести» выпускает в прокат свою новую картину «2:22». Главную роль исполнила небезызвестная Тереза Палмер («Тепло наших тел», «И гаснет свет...», «Выбор»). Также в съёмках приняли участие Михил Хаушман («Век Адалин», «Дикая», «Молодая Виктория»), Сэм Рид («Аноним», «Возмездие»), Мейв Дермоди (сериал «И никого не стало») и другие.
Когда на часах наступает 2:22, небо озаряется мощной спышкой, которая выводит из стря всю навигацию. В связи с этим двум пассажирским самолётам грозит неизбежное столкновение. К счастью, авиадиспетчер Дилан успевает предотвратить столкновение. После этого он уже не может жить как раньше. В поисках ответов на свои вопросы он встречает девушку по имени Сара, вместе с которой они пытаются разгадать страшные тайны...
- Последний и единственный режиссёрский проект Пола Карри вышел 13 лет назад - в 2004 году
- Тереза Палмер играла в фильме «По соображениям совести», продюсером которого выступил режиссёр «2:22» Пол Карри
- Тереза Палмер уже также снималась в ленте с указанием времени. Это был фильм «2:37»
- Изначально главную роль должен был сыграть Арми Хаммер. Затем его заменили на Бенджамина Уокера, но тот тоже выбыл из проекта. В результате роль досталась Михилу Хаушману
2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…
Согласна с первым отзывом: не до конца понимаешь, почему акцент на… Читать дальше…