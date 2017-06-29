2:22, 2017

Режиссёр фильма «Отличный день» и продюсер нашумевшего проекта «По соображениям совести» выпускает в прокат свою новую картину «2:22». Главную роль исполнила небезызвестная Тереза Палмер («Тепло наших тел», «И гаснет свет...», «Выбор»). Также в съёмках приняли участие Михил Хаушман («Век Адалин», «Дикая», «Молодая Виктория»), Сэм Рид («Аноним», «Возмездие»), Мейв Дермоди (сериал «И никого не стало») и другие.

Когда на часах наступает 2:22, небо озаряется мощной спышкой, которая выводит из стря всю навигацию. В связи с этим двум пассажирским самолётам грозит неизбежное столкновение. К счастью, авиадиспетчер Дилан успевает предотвратить столкновение. После этого он уже не может жить как раньше. В поисках ответов на свои вопросы он встречает девушку по имени Сара, вместе с которой они пытаются разгадать страшные тайны...