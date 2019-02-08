Четырнадцатилетний камбоджиец Чакра вынужден работать вместе со своей большой семьей на рисовых полях. Ему не нравится работа, тяжелая жизнь и постоянные препирательства с отцом. Он сбегает из дома, но попадает в руки торговцев людьми. Так Чакра оказывается в Таиланде, где его заставляют трудиться на рыбацкой лодке. Здесь условия еще более невыносимые: прав у мальчика нет, денег не платят. Чакра мечтает сбежать от жестоких рабовладельцев домой.
|26 сентября 2019
|Австралия
|8 февраля 2019
|Бразилия
|16
|27 ноября 2019
|Франция
|25 июня 2020
|Южная Корея
|15세 이상 관람가