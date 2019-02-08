Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Плавучесть
7.3
Киноафиша Фильмы Плавучесть
7.3

Плавучесть

, 2019
Buoyancy
Австралия, Камбоджа, Таиланд / криминал, драма / 18+
Постер фильма Плавучесть
7.3

О фильме

Четырнадцатилетний камбоджиец Чакра вынужден работать вместе со своей большой семьей на рисовых полях. Ему не нравится работа, тяжелая жизнь и постоянные препирательства с отцом. Он сбегает из дома, но попадает в руки торговцев людьми. Так Чакра оказывается в Таиланде, где его заставляют трудиться на рыбацкой лодке. Здесь условия еще более невыносимые: прав у мальчика нет, денег не платят. Чакра мечтает сбежать от жестоких рабовладельцев домой.

В ролях

Sarm Heng
Chakra
Chan Visal
Samnang
Chheung Vakhim
Friend in Waterhole
Terb Sophon
Girl From Rich Families
Phouen Nisa
Girl From Rich Families
Sareoun Sopheara
Chakra's Father
Nhim Chhun
Kravaan (Eldest Brother)
Kunthea Sngoun
Chakra's Mother
Phouern Mey Mey
Chakra's Sister
Ros Leang Hong
Chakra's Sister
Режиссер Родд Ратжен
Сценарист Родд Ратжен
Композитор Lawrence English
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия / Камбоджа / Таиланд
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 августа 2020
Премьера в мире 8 февраля 2019
Дата выхода
26 сентября 2019 Австралия
8 февраля 2019 Бразилия 16
27 ноября 2019 Франция
25 июня 2020 Южная Корея 15세 이상 관람가
Сборы в мире $50 281
Производство Causeway Films, Echo Studio, Feracious Entertainment
Другие названия
Buoyancy, Freedom, Na powierzchni, Άνωση, Плавучесть, ボヤンシー 眼差しの向こうに, Путь к свободе, 苦海浮生

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 20 февраля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Алмаз «Сердце Персии»
Алмаз «Сердце Персии»
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды
Массивная душевая кабина выглядит как "колхозный привет из прошлого": 3 стильные замены, которые проще в уборке
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше