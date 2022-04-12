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Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд
Mary Holland
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Мэри Холлэнд
Mary Holland
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Дата рождения
24 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Гэлакс, Вирджиния, США
Рост
175 см
Биография Мэри Холлэнд
Родилась 24 июня 1985 года. Гэлакс, Вирджиния, США.
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Фильмография Мэри Холлэнд
Между двумя папоротниками
комедия
2019, США
6.0
Зеленее травы
комедия
2019, США
6.0
Хорошая осанка
комедия, драма
2019, США
5.0
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Ребел Уилсон возвращается в школу в трейлере комедии «Выпускной год»
В фильме будет много шуток о поп-культуре, а также социальный подтекст.
Написать
12 апреля 2022 11:25
Создатели сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне» не исключают выпуск второго сезона
Дальнейшая история сатирического детектива будет зависеть от реакции аудитории.
Написать
1 февраля 2022 15:45
Авторы «Самого счастливого сезона» Клеа ДюВалл и Мэри Холлэнд готовят комедийный сериал «Дневная работа»
В нем расскажут о девушке, бросившей семейный бизнес, чтобы построить собственную карьеру с нуля без помощи родных.
Написать
15 сентября 2021 14:04
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