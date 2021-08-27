Also known as
Hotel Transylvania: Transformania, Hotel Transylvania 4: Transformania, Hôtel Transylvanie 4: Changements monstres, Hotel Transylvania: Transformanía, Hotel Transylvania 4, Монстры на каникулах: Трансформания, Bədheybətlər tətildə: Transformaniya, Hotel Transilvania 4: Transformanía, Hotel Transilvânia 4: Transformonstrão, Hotel Transilvanija: Transformanija, Hotel Transsilvània: Transformania, Hotel Transsilvanien 4: Eine Monster Verwandlung, Hotel Transsylvanië op z'n kop, Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso, Hotel Transylvania 4: Transformanía, Hotel Transylvánia 4: Transformánia, Hotel Transylvania 4: Transzformánia, Hotel Transylvania: Monsterimania, Hôtel Transylvanie : Changements monstres, Hôtel Transylvanie 4 : Changements monstres, Hotel Transylvánie 4: Transformánie, Hôtel Transylvanie: Transformanie, Hotel Transylwania 4: Transformania, Hotel Transylwania: Transformania, Hotell Transilvaania 4, Hotell Transylvanien: Ombytta roller, Khách Sạn Huyền Bí 4: Ma Cà Rồng Biến Hình, Maxluqlar ta'tilda: Transformaniya, Monstrų viešbutis 4: Aukštyn Kojom, Otel Transilvanya 4: Transformanya, Viesnīca Transilvānija 4: Transformānija, Монстри на канікулах 4, Монстри на канікулах: Трансформанія, Монстрлар демалыста: Трансформания, Хотел Трансилвания 4: Трансформания, होटल ट्रांसिल्वेनिया 4: ट्रांसफॉर्मेनिया, 몬스터 호텔 4, モンスター・ホテル4, 尖叫旅社 4：變形怪獸, 精灵旅社4：人间大冒险, 精灵旅社4：变身大冒险, 鬼靈精怪大酒店 4：怪獸變錯身