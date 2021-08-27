Menu
Poster of Hotel Transylvania: Transformania
6.9 IMDb Rating: 6
Kinoafisha Films Hotel Transylvania: Transformania

Hotel Transylvania: Transformania

Hotel Transylvania: Transformania 18+
Hotel Transylvania: Transformania - trailer in russian
Hotel Transylvania: Transformania  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2021
Online premiere 13 January 2022
World premiere 27 August 2021
Release date
31 January 2022 Netherlands 6
27 August 2021 Viet Nam
MPAA PG
Production Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Amazon Studios
Also known as
Hotel Transylvania: Transformania, Hotel Transylvania 4: Transformania, Hôtel Transylvanie 4: Changements monstres, Hotel Transylvania: Transformanía, Hotel Transylvania 4, Монстры на каникулах: Трансформания, Bədheybətlər tətildə: Transformaniya, Hotel Transilvania 4: Transformanía, Hotel Transilvânia 4: Transformonstrão, Hotel Transilvanija: Transformanija, Hotel Transsilvània: Transformania, Hotel Transsilvanien 4: Eine Monster Verwandlung, Hotel Transsylvanië op z'n kop, Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso, Hotel Transylvania 4: Transformanía, Hotel Transylvánia 4: Transformánia, Hotel Transylvania 4: Transzformánia, Hotel Transylvania: Monsterimania, Hôtel Transylvanie : Changements monstres, Hôtel Transylvanie 4 : Changements monstres, Hotel Transylvánie 4: Transformánie, Hôtel Transylvanie: Transformanie, Hotel Transylwania 4: Transformania, Hotel Transylwania: Transformania, Hotell Transilvaania 4, Hotell Transylvanien: Ombytta roller, Khách Sạn Huyền Bí 4: Ma Cà Rồng Biến Hình, Maxluqlar ta'tilda: Transformaniya, Monstrų viešbutis 4: Aukštyn Kojom, Otel Transilvanya 4: Transformanya, Viesnīca Transilvānija 4: Transformānija, Монстри на канікулах 4, Монстри на канікулах: Трансформанія, Монстрлар демалыста: Трансформания, Хотел Трансилвания 4: Трансформания, होटल ट्रांसिल्वेनिया 4: ट्रांसफॉर्मेनिया, 몬스터 호텔 4, モンスター・ホテル4, 尖叫旅社 4：變形怪獸, 精灵旅社4：人间大冒险, 精灵旅社4：变身大冒险, 鬼靈精怪大酒店 4：怪獸變錯身
Director
Derek Drymon
Jennifer Kluska
Cast
Andy Samberg
Andy Samberg
Selena Gomez
Selena Gomez
Kathryn Hahn
Kathryn Hahn
Steve Buscemi
Steve Buscemi
Cast and Crew
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Hotel Transylvania: Transformania - trailer in russian
Hotel Transylvania: Transformania Trailer in russian
Hotel Transylvania: Transformania - trailer
Hotel Transylvania: Transformania Trailer
