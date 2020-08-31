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Ночной врач Ночной врач
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Médecin de nuit

Ночной врач, 2020

2020 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Микаэль - ночной врач. Он лечит пациентов из неблагополучных районов, а также наркоманов, о которых никто не заботится. Его жизнь - настоящий хаос, он разрывается между женой и любовницей. Кузен-фармацевт вынуждает Микаэля выписывать рецепты на субитекс, втягивая его в незаконную торговлю лекарствами. У Микаэля нет выхода, он должен незамедлительно взять судьбу в свои руки. -- Эли Важеман раскрывает зрителю безысходную жизнь наркоманов из северо-восточных районов Парижа. Этот великолепный, мощный и захватывающий триллер затрагивает социальную проблематику. Венсан Макен превосходно играет роль гуманного, двойственного, серьезного и обаятельного врача, который помогает забытым обществом людям.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 14 октября 2021
Премьера в мире 31 августа 2020
Возраст 18+
Режиссер
Эли Важеман
В ролях
Венсан Макен
Венсан Макен
Пио Мармай
Пио Мармай
Сара Жиродо
Сара Жиродо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночной врач 2 постера
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