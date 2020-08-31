Ночной врач, 2020

Микаэль - ночной врач. Он лечит пациентов из неблагополучных районов, а также наркоманов, о которых никто не заботится. Его жизнь - настоящий хаос, он разрывается между женой и любовницей. Кузен-фармацевт вынуждает Микаэля выписывать рецепты на субитекс, втягивая его в незаконную торговлю лекарствами. У Микаэля нет выхода, он должен незамедлительно взять судьбу в свои руки. -- Эли Важеман раскрывает зрителю безысходную жизнь наркоманов из северо-восточных районов Парижа. Этот великолепный, мощный и захватывающий триллер затрагивает социальную проблематику. Венсан Макен превосходно играет роль гуманного, двойственного, серьезного и обаятельного врача, который помогает забытым обществом людям.