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Шахматист Шахматист
Киноафиша Фильмы Шахматист Отзывы о фильме «Шахматист»
Fahim Шахматист 2019 / Франция
7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Шахматист»

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Наша рецензия

Фахим — молодой и гениальный шахматист. Он уже выиграл все местные соревнования в Бангладеш и мечтает встретить настоящего гроссмейстера, чтобы обучиться всем тонкостям игры. Из-за недавних протестов в столице, участником которых был его отец, семья боится за собственную жизнь и благополучие. Единственный выход — бежать из страны, отправившись в Европу за лучшей жизнью и недостижимой на родине свободой. Первыми членами семьи, бегущими из Бангладеш во Францию, становятся Фахим и его…

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Mikhail Kokin 25 января 2020, 07:40
Оценка
Очень хорошее , душевное кино!
25 января 2020, 07:40 Ответить
saulkin74 3 февраля 2020, 15:29
Отличный фильм!
3 февраля 2020, 15:29 Ответить
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