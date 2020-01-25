Наша рецензия

Фахим — молодой и гениальный шахматист. Он уже выиграл все местные соревнования в Бангладеш и мечтает встретить настоящего гроссмейстера, чтобы обучиться всем тонкостям игры. Из-за недавних протестов в столице, участником которых был его отец, семья боится за собственную жизнь и благополучие. Единственный выход — бежать из страны, отправившись в Европу за лучшей жизнью и недостижимой на родине свободой. Первыми членами семьи, бегущими из Бангладеш во Францию, становятся Фахим и его…