Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пока все хорошо Пока все хорошо
Киноафиша Фильмы Пока все хорошо
Jusqu'ici tout va bien

Пока все хорошо, 2019

2019 / Франция / Бельгия
5.7 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фред владеет модным рекламным агентством в Париже. Однажды в заведение нагрянула налоговая проверка. После нее ему вручают предписание перевести офис в один из самых неблагополучных районов города. Этому соседству поначалу не рады ни сотрудники агентства, ни местные жители. Но вскоре они смогут найти способ справиться с привычными стереотипами.

  • Это картина совместного производства Бельгии и Франции.
  • В первый день после выхода на экраны комедию посмотрели почти 35 тысяч человек в 527 мировых кинотеатрах. Лента стала лидером по числу просмотров. За неделю число зрителей увеличилось до 280 тысяч.
  • Кассовые сборы в мире составили чуть больше 4.5 миллионов долларов. Это не окупило бюджет картины в размере 8.4 миллионов евро.
  • Фильм получил приз зрительских симпатий на международном фестивале комедийных лент в Альп д’Юэз.
  • Название картины является отсылкой к одной из драм Матье Кассовица. Аналогичную фразу там произносит мужчина, который падает с высотки, и разбивается. В комедии же это высказывание звучит юмористично.
  • Это второй полнометражный фильм авторства Мохамеда Хамиди.
  • С французского название картины переводится как «Все идет нормально».

Фред Бартель — харизматичный владелец модного парижского рекламного агентства. После внезапной налоговой проверки он получает предписание перенести свой офис в пользующийся дурной славой пригород Парижа. Вынужденное соседство становится культурным шоком как для сотрудников агентства, так и для местных жителей. Но благодаря стараниям знающего гида, вскоре ставшего незаменимым сотрудником агентства, всем удается ужиться и даже избавиться от многих стереотипов.

5.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 27 февраля 2019
Возраст 12+
Режиссер
Мохамед Хамиди
В ролях
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Малик Бенталха
Малик Бенталха
Сабрина Уазани
Сабрина Уазани
Камилль Лу
Камилль Лу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пока все хорошо 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пока все хорошо смотреть онлайн

Пока все хорошо
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши