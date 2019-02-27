Пока все хорошо, 2019

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Фред владеет модным рекламным агентством в Париже. Однажды в заведение нагрянула налоговая проверка. После нее ему вручают предписание перевести офис в один из самых неблагополучных районов города. Этому соседству поначалу не рады ни сотрудники агентства, ни местные жители. Но вскоре они смогут найти способ справиться с привычными стереотипами. Развернуть Это картина совместного производства Бельгии и Франции.

В первый день после выхода на экраны комедию посмотрели почти 35 тысяч человек в 527 мировых кинотеатрах. Лента стала лидером по числу просмотров. За неделю число зрителей увеличилось до 280 тысяч.

Кассовые сборы в мире составили чуть больше 4.5 миллионов долларов. Это не окупило бюджет картины в размере 8.4 миллионов евро.

Фильм получил приз зрительских симпатий на международном фестивале комедийных лент в Альп д’Юэз.

Название картины является отсылкой к одной из драм Матье Кассовица. Аналогичную фразу там произносит мужчина, который падает с высотки, и разбивается. В комедии же это высказывание звучит юмористично.

Это второй полнометражный фильм авторства Мохамеда Хамиди.

С французского название картины переводится как «Все идет нормально». Развернуть Фред Бартель — харизматичный владелец модного парижского рекламного агентства. После внезапной налоговой проверки он получает предписание перенести свой офис в пользующийся дурной славой пригород Парижа. Вынужденное соседство становится культурным шоком как для сотрудников агентства, так и для местных жителей. Но благодаря стараниям знающего гида, вскоре ставшего незаменимым сотрудником агентства, всем удается ужиться и даже избавиться от многих стереотипов. Развернуть 5.7 Оцените 13 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2019 Премьера в мире 27 февраля 2019 Возраст 12+ Режиссер Мохамед Хамиди В ролях Жиль Леллуш Малик Бенталха Сабрина Уазани Камилль Лу Все актеры и съемочная группа 1 постер

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