Пока все хорошо, 2019

Фред владеет модным рекламным агентством в Париже. Однажды в заведение нагрянула налоговая проверка. После нее ему вручают предписание перевести офис в один из самых неблагополучных районов города. Этому соседству поначалу не рады ни сотрудники агентства, ни местные жители. Но вскоре они смогут найти способ справиться с привычными стереотипами.
Фред Бартель — харизматичный владелец модного парижского рекламного агентства. После внезапной налоговой проверки он получает предписание перенести свой офис в пользующийся дурной славой пригород Парижа. Вынужденное соседство становится культурным шоком как для сотрудников агентства, так и для местных жителей. Но благодаря стараниям знающего гида, вскоре ставшего незаменимым сотрудником агентства, всем удается ужиться и даже избавиться от многих стереотипов.