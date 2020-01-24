«Шахматист»: Рецензия Киноафиши

Фахим — молодой и гениальный шахматист. Он уже выиграл все местные соревнования в Бангладеш и мечтает встретить настоящего гроссмейстера, чтобы обучиться всем тонкостям игры. Из-за недавних протестов в столице, участником которых был его отец, семья боится за собственную жизнь и благополучие. Единственный выход — бежать из страны, отправившись в Европу за лучшей жизнью и недостижимой на родине свободой. Первыми членами семьи, бегущими из Бангладеш во Францию, становятся Фахим и его отец. На новой земле они пытаются разобраться с местными законами и получить политическое убежище, чтобы в дельнейшем открыть дорогу остальным родственникам. Все это время Фахим не забывает о своей мечте. Получив жилье и устроившись в местную школу, он записывается в шахматный клуб, где знакомится с бывшим гроссмейстером Сильвианом, ставшим простым преподавателем. Юный эмигрант постепенно находит общий язык со сварливым учителем, который помогает раскрыть его гениальный талант и подготовиться к будущему чемпионату Франции по шахматам. Благополучие продлится недолго, и поначалу приветливая страна быстро превратится в бесчувственную государственную машину, желающую избавиться от нелегалов.

Шахматист

Трудности социализации и ассимиляции в европейском мире становятся одной из главных преград на пути к новой жизни. Юный Фахим проворно осваивает нововведения: моментально учит французский язык, быстро отвыкает от еды руками, что было привычно для дома, ловко управляясь со столовыми приборами, заводит друзей и учится по-другому воспринимать время, ведь в Бангладеш опоздание не является проблемой. Отец тяжело идет на контакт с европейской культурой и пытается следовать мифическим понятиям чести и приличия, которые все равно незаметны простым французам. Для них незнающий язык иностранец, живущий на социальное пособие, остается лишь наглым эмигрантом, независимо от его улыбки, манер и опрятного внешнего вида.

Несмотря на реальные события, которые легли в основу сюжета, «Шахматист» кажется слишком вылизанной и причесанной историей. Любовь и сострадания, льющиеся с экрана, не оставят вас равнодушными, но поверить в реальность событий будет сложно. Все происходящее похоже на ожившую современную сказку, лишенную волшебства, но сохранившую назидательность. Сильнее всего это видно в местном самодельном палаточном лагере нелегалов, расположенном на окраине города. Он выглядит слишком картонным, как и случайно заглянувшие сюда французы, наигранно морщащие свои носы. Фильм больше рассказывает о тяжелой жизни эмигрантов, но забывает показать натуральность этого ужаса, ограничиваясь слишком простыми приемами: плохие условия жизни, голод и работа, лишающая личность последнего самоуважения. В картине отсутствуют по-настоящему пугающие детали, что превращает ее в примитивную социальную рекламу.

Шахматист

Другой проблемой становится излишняя нравоучительность истории. Достается здесь и французскому правительству, и эмигрантам. Никто из них не пытается идти на контакт и найти компромисс, решив проблемы. Вместо этого все заканчивается ложью, безразличием и нарушением закона, а проигравшими оказываются обе стороны. Главным рецептом жизни в борьбе за свободу становится упорство и желание до конца следовать за своей мечтой, невзирая на окружающие трудности. Фахим единственный, кто соответствует этим требованиям. Обучаясь шахматам, он вынужден преодолевать себя, бороться с внутренней агрессией и обидой, мешающими ему добиться успеха. Сама игра уходит на второй план и превращает шахматную доску в метафору жизни, с победой на которой и происходит освобождение Фахима.

Шахматист

«Шахматист» — бесхитростная картина об эмиграции, культурных различиях, свободе и надежде. С одной стороны, такие универсальные истории подойдут практически всем зрителям, не оставляя равнодушных, с другой — картина как будто лишена нерва, используя самые простые приемы, чтобы вызвать необходимые эмоции. Последнее не помешает вам переживать за судьбы героев, открывающих для себя новый мир, болеть за Фахима на шахматных турнирах, мечтать о воссоединении семьи, разделенной тысячами километров, улыбаться наивным попыткам отца сойти за «своего» и, главное, разделить с персонажами их нескончаемый оптимизм, к которому просто невозможно остаться равнодушным. Это отличная семейная картина, подходящая всем возрастам и по-настоящему влюбляющая в жизнь.

Константин Киценюк