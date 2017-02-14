Я и ты, 2017

Фильм «Я и ты» снял режиссёр Мартен Прово («Серафина из Санлиса», «Виолетт»). В его новой картине снялись знаменитые французские актрисы: Катрин Денёв («Танцующая в темноте», «Шербурские зонтики»), Катрин Фро («Маргарита», «Ассистентка»), Милен Демонжо («Фантомас», «Три мушкетёра: Подвески королевы») и другие.

В центре сюжета картины «Я и ты» окажутся двое женщин: мачеха и падчерица. Ничего не подозревающая девушка спокойно живёт своей жизнью, но тут на пороге появляется взбалмошная подружка её отца, которая воскрешает призраков прошлого и превращает всё в сумасшедший дом.