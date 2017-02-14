Я и ты, 2017

Фильм «Я и ты» снял режиссёр Мартен Прово («Серафина из Санлиса», «Виолетт»). В его новой картине снялись знаменитые французские актрисы: Катрин Денёв («Танцующая в темноте», «Шербурские зонтики»), Катрин Фро («Маргарита», «Ассистентка»), Милен Демонжо («Фантомас», «Три мушкетёра: Подвески королевы») и другие.
В центре сюжета картины «Я и ты» окажутся двое женщин: мачеха и падчерица. Ничего не подозревающая девушка спокойно живёт своей жизнью, но тут на пороге появляется взбалмошная подружка её отца, которая воскрешает призраков прошлого и превращает всё в сумасшедший дом.
- Фильм Мартена Прово «Серафина из Санлиса» (2008) стал победителем в 7 номинациях кинопремии Сезар 2009 года
Клер живет в своем уютном мире, почти в раю, который она выстроила сама: у нее очаровательный садик под Парижем, любимая работа в больнице и умница-сын, который вот-вот сам станет врачом. Её размеренная жизнь переворачивается с появлением Беатрис - мачехи, внезапно сбежавшей 30 лет назад от Клер и ее отца. Беатрис все так же любит красивую жизнь и не любит обещания, но она вернулась, чтобы попросить прощения и... помощи. Уравновешенная разумная Клер и взрывная эксцентричная Беатрис, - кажется, у этих женщин нет ничего общего, кроме прошлого, которое оставило слишком много вопросов. Беатрис преподает Клер, возможно, главный урок: как бы ни обходилась с тобой судьба, ты всегда в силах танцевать, пить за жизнь и жить с азартом.