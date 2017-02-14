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Я и ты Я и ты
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Sage femme / Midwife

Я и ты, 2017

2017 / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Я и ты» снял режиссёр Мартен Прово («Серафина из Санлиса», «Виолетт»). В его новой картине снялись знаменитые французские актрисы: Катрин Денёв («Танцующая в темноте», «Шербурские зонтики»), Катрин Фро («Маргарита», «Ассистентка»), Милен Демонжо («Фантомас», «Три мушкетёра: Подвески королевы») и другие. 

В центре сюжета картины «Я и ты» окажутся двое женщин: мачеха и падчерица. Ничего не подозревающая девушка спокойно живёт своей жизнью, но тут на пороге появляется взбалмошная подружка её отца, которая воскрешает призраков прошлого и превращает всё в сумасшедший дом.

- Фильм Мартена Прово «Серафина из Санлиса» (2008) стал победителем в 7 номинациях кинопремии Сезар 2009 года

Клер живет в своем уютном мире, почти в раю, который она выстроила сама: у нее очаровательный садик под Парижем, любимая работа в больнице и умница-сын, который вот-вот сам станет врачом. Её размеренная жизнь переворачивается с появлением Беатрис - мачехи, внезапно сбежавшей 30 лет назад от Клер и ее отца. Беатрис все так же любит красивую жизнь и не любит обещания, но она вернулась, чтобы попросить прощения и... помощи. Уравновешенная разумная Клер и взрывная эксцентричная Беатрис, - кажется, у этих женщин нет ничего общего, кроме прошлого, которое оставило слишком много вопросов. Беатрис преподает Клер, возможно, главный урок: как бы ни обходилась с тобой судьба, ты всегда в силах танцевать, пить за жизнь и жить с азартом.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 мая 2017
Премьера в мире 14 февраля 2017
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Мартен Прово
Мартен Прово
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Милен Демонжо
Милен Демонжо
Катрин Фро
Катрин Фро
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Квентин Долмер
Квентин Долмер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я и ты 3 постера
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Я и ты смотреть онлайн

Я и ты
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за 1 рубль
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Грех жаловаться на нехватку в российском прокате французского кино, жанровое разнообразие которого каждую неделю дополняется в кинотеатрах. В этот раз мы посмотрели ленту Мартина Прево «Я и ты» и считаем, что из всего, что нам любезно поставляет Франция, это именно то, мимо чего не стоит проходить. Уже не молодая, но по-прежнему обворожительная Клер живёт тихо и скромно. Любимая работа, сын, которым можно гордиться, уютный садик под Парижем – казалось бы, чего ещё не…
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Сергей 28 июня 2017, 02:51
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