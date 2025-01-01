Меню
Фильмы
Король Ричард
Награды и номинации фильма Король Ричард
Награды и номинации фильма Король Ричард 2021
Награды
Оскар 2022
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший кастинг
Номинант
Золотая малина 2022
Премия за восстановление репутации
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
