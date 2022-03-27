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Небольшой песик по имени Принц живет беззаботной жизнью в комфортабельном особняке. Но его хозяйка, богатая тетушка, вскоре умирает, и привилегии Принца в виде любимого массажа, бесконечных вкусняшек, педантичного ухода за его шерсткой и исполнения всех его прихотей, резко заканчиваются. Новые предполагаемые наследники ― молодая двуличная парочка, они и не собираются ухаживать за тетушкиным любимцем. В итоге Принц оказывается на улице, в большом незнакомом мире, где ему предстоит научится жить…