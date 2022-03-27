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Королевские каникулы Королевские каникулы
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Trouble Королевские каникулы 2018 / Канада / США
6.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о мультфильме «Королевские каникулы»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Небольшой песик по имени Принц живет беззаботной жизнью в комфортабельном особняке. Но его хозяйка, богатая тетушка, вскоре умирает, и привилегии Принца в виде любимого массажа, бесконечных вкусняшек, педантичного ухода за его шерсткой и исполнения всех его прихотей, резко заканчиваются. Новые предполагаемые наследники ― молодая двуличная парочка, они и не собираются ухаживать за тетушкиным любимцем. В итоге Принц оказывается на улице, в большом незнакомом мире, где ему предстоит научится жить…

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Евгений Хед 27 марта 2022, 12:04
Оценка
Очень пожалел что сходили с детьми, мульт не понравился очень слабо(
27 марта 2022, 12:04 Ответить
Евгений Хед 27 марта 2022, 12:07
Оценка
Проще посмотреть канал карусель Фиксиков,
27 марта 2022, 12:07 Ответить
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