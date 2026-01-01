Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марисса Джэрет Винокур
Marissa Jaret Winokur
Киноафиша
Персоны
Марисса Джэрет Винокур
Марисса Джэрет Винокур
Marissa Jaret Winokur
Дата рождения
2 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.1
Ничегошеньки
(2023)
6.9
Мелисса и Джоуи
(2010)
6.7
Очень страшное кино
(2000)
Фильмография Марисса Джэрет Винокур
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Семейный
Год
Все
2023
2020
2018
2012
2010
2005
2000
Все
7
Фильмы
3
Сериалы
4
Актриса
7
7.1
Ничегошеньки
комедия
2023, США
6.3
Чувствуй ритм
Feel the Beat
драма, комедия, семейный
2020, США
5.9
Королевские каникулы
Trouble
анимация
2018, Канада / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Парни с детьми
комедия, семейный
2012, США
6.9
Мелисса и Джоуи
комедия, семейный
2010, США
5.9
Блондинка в книжной лавке
комедия
2005, США
6.7
Очень страшное кино
Scary Movie
комедия
2000, США
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667