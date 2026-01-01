Оповещения от Киноафиши
Марисса Джэрет Винокур Marissa Jaret Winokur
Киноафиша Персоны Марисса Джэрет Винокур

Марисса Джэрет Винокур

Marissa Jaret Winokur

Дата рождения
2 февраля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Ничегошеньки 7.1
Ничегошеньки (2023)
Мелисса и Джоуи 6.9
Мелисса и Джоуи (2010)
Очень страшное кино 6.7
Очень страшное кино (2000)

Фильмография Марисса Джэрет Винокур

Жанр
Год
Ничегошеньки 7.1
Ничегошеньки
комедия 2023, США
Чувствуй ритм 6.3
Чувствуй ритм Feel the Beat
драма, комедия, семейный 2020, США
Королевские каникулы 5.9
Королевские каникулы Trouble
анимация 2018, Канада / США
Смотреть трейлер Рецензия
Парни с детьми 6.2
Парни с детьми
комедия, семейный 2012, США
Мелисса и Джоуи 6.9
Мелисса и Джоуи
комедия, семейный 2010, США
Блондинка в книжной лавке 5.9
Блондинка в книжной лавке
комедия 2005, США
Очень страшное кино 6.7
Очень страшное кино Scary Movie
комедия 2000, США
