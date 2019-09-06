«Королевские каникулы»: Рецензия Киноафиши

Небольшой песик по имени Принц живет беззаботной жизнью в комфортабельном особняке. Но его хозяйка, богатая тетушка, вскоре умирает, и привилегии Принца в виде любимого массажа, бесконечных вкусняшек, педантичного ухода за его шерсткой и исполнения всех его прихотей, резко заканчиваются. Новые предполагаемые наследники ― молодая двуличная парочка, они и не собираются ухаживать за тетушкиным любимцем. В итоге Принц оказывается на улице, в большом незнакомом мире, где ему предстоит научится жить самостоятельной жизнью. Что делать, когда анимация про практически все формы жизни уже создана? Ответ, кажется, есть. Осмелиться и сделать первую масштабную полнометражную картину о человеческом организме с разговаривающими между собой внутренними органами или клепать заказную неоригинальную детскую анимацию. Мультфильм «Королевские каникулы», к сожалению, попадает во второй разряд. Создатели, решив обезопасить себя от возможных сложностей с созданием новых воображаемых миров, берут за основу давно отработанную схему уличных приключений домашних животных и одевают ее в знакомую всем эстетику: яркие цвета, минимум детализации и несильное злоупотребление монтажом. Но если «Вольт» и «Тайная жизнь домашних животных» отличались желанием создателей сделать настоящее зрелище и максимально прокачать происходящее на экране трюками, шутками на грани и детальным вниманием к своим героям и придуманному миру, то «Королевские каникулы» никуда не спешат, а отрабатывают привычную мультповестку.

Королевские каникулы

Песик скачет по большому неизвестному городу. По пути он встречает собак дворовых, собак домашних, людей жестоких, непонимающих, людей добрых, отзывчивых и до кучи танцующую банду белок, которых Принц нечаянно потревожил. Наследники тетушки, не уследившие за собакой, получат состояние только после того, как подружатся с Принцем. Для этого они нанимают опытного зоосыщика. Сам пес, наивный и избалованный, матереет и, открыв для себя дуализм мира, не только меняется сам, но и меняет своим примером новых друзей. Беда только, что все это уже знакомо. Просмотр рядовой прокатной мультипликации все больше становится похож на мыльную оперу, чьи авторы изо дня в день ходят на студию, создавая что-то, уже виденное ими, то ли ради гонораров, то ли из-за недостатка воображения и нехватки креативности для создания более-менее оригинального контента и занятной истории. «Королевские каникулы» слишком близко подбираются к этой проблеме. Нейтральность, незатейливость, ленивое течение мультика полностью расслабляют сознание, магическим образом своей прямотой на время просмотра очищают его от калейдоскопа цапающихся друг с другом мыслей. Правда, детям, только познающим мир, не помешало бы расширить представление о потенциале воображаемого, открыть новые грани реальности. Однако мультфильм об избалованной собачке, перевоспитавшейся в трудных условиях жизни, кроме пары неплохих однокадровых сцен, скучного назидания и разговора о надоевших ценностях категории мир-дружба-жвачка, ничего в себе, увы, не несет.

Семён Грицай