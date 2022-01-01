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Кевин Чэмберлин
Кевин Чэмберлин
Kevin Chamberlin
О персоне
Фильмография
Кевин Чэмберлин
Kevin Chamberlin
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Дата рождения
25 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Кевина Чэмберлина
Родился 25 ноября 1963 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Кевина Чэмберлина
Королевские каникулы
анимация
2018, Канада / США
6.0
Рождественская мелодия
комедия, музыка, мелодрама
2015, США
6.0
Счастливое число Слевина
триллер, драма
2006, Германия / США
7.0
Рождество с Неудачниками
комедия, драма
2004, США
5.0
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