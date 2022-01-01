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Кевин Янссенс
Кевин Янссенс
Kevin Janssens
О персоне
Фильмография
Кевин Янссенс
Kevin Janssens
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Дата рождения
21 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Кевина Янссенса
Родился 21 августа 1979 года. Антверпен, Бельгия.
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Фильмография Кевина Янссенса
Близко
драма
2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
7.0
Комната желаний
фантастика
2019, Франция / Люксембург / Бельгия
6.0
Лукас
боевик
2018, Франция
6.0
Выжившая
боевик, триллер
2017, Франция
6.0
Дом
драма
2016, Бельгия
7.0
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