Счастливое число 5, 2019

«Счастливое число 5» - дебютный фильм итальянца Игоря Тувери. В картине снялись Тони Сервилло («Девушка в тумане», «Лоро»), Валерия Голино («Последняя любовь Казановы») и Яя Форте («Великая красота»).
Сюжет разворачивается вокруг бывшего гангстера, который давно отошел от дел и коротает дни за ловлей рыбы. Но узнав о смерти сына он вновь оказывается по другую сторону закона, чтобы отомстить убийцам.
- Экранизация одноименного комикса.
- Тони Сервилло и Яя Форте уже снимались вместе в фильме «Великая красота».
- Автор комикса также выступил в качестве режиссера картины.
70-е годы. Неаполь, криминальная столица Италии. Наемный убийца по прозвищу Маленький Цицерон (Тони Сервилло) постарел и ушел на покой, оставив свой опасный бизнес красавцу-сыну. Но того вероломно убивают, и Маленький Цицерон вынужден вспомнить свое свирепое прошлое, чтобы безжалостно отомстить всем виновным. На помощь ему приходят бывший подельник Тото-мясник (Карло Буччироссо) и верная боевая подруга Рита (Валерия Голино), которая не словом, а делом доказывает, что старая любовь не ржавеет, как и пули в хорошем пистолете…