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Счастливое число 5 Счастливое число 5
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Счастливое число 5, 2019

2019 / Бельгия / Италия / Франция
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Бывший гангстер мстит за смерть сына.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Счастливое число 5» - дебютный фильм итальянца Игоря Тувери. В картине снялись Тони Сервилло («Девушка в тумане», «Лоро»), Валерия Голино («Последняя любовь Казановы») и Яя Форте («Великая красота»).

Сюжет разворачивается вокруг бывшего гангстера, который давно отошел от дел и коротает дни за ловлей рыбы. Но узнав о смерти сына он вновь оказывается по другую сторону закона, чтобы отомстить убийцам.

- Экранизация одноименного комикса.

- Тони Сервилло и Яя Форте уже снимались вместе в фильме «Великая красота».

- Автор комикса также выступил в качестве режиссера картины.

 

70-е годы. Неаполь, криминальная столица Италии. Наемный убийца по прозвищу Маленький Цицерон (Тони Сервилло) постарел и ушел на покой, оставив свой опасный бизнес красавцу-сыну. Но того вероломно убивают, и Маленький Цицерон вынужден вспомнить свое свирепое прошлое, чтобы безжалостно отомстить всем виновным. На помощь ему приходят бывший подельник Тото-мясник (Карло Буччироссо) и верная боевая подруга Рита (Валерия Голино), которая не словом, а делом доказывает, что старая любовь не ржавеет, как и пули в хорошем пистолете…

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 6 февраля 2020
Премьера в мире 28 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Игорь Тувери
Игорь Тувери
В ролях
Валерия Голино
Валерия Голино
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Карло Буччироссо
Карло Буччироссо
Яя Форте
Яя Форте
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Постер фильма Счастливое число 5 4 постера
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Счастливое число 5 смотреть онлайн

Счастливое число 5
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Пеппино Цицерон – давно вышедший на пенсию киллер каморры. Он отдал мафиозной семье лучшие годы и теперь коротает дни в уютной квартирке, прогуливаясь по тесным улочкам Неаполя. В новой жизни ему остается только восхищаться своим сыном, который пошел по стопам отца. Нино оказался не только красив собой, но и стал одни из лучших молодых киллеров на службе мафиозного клана. Увы, срок тихой пенсии оказывается краток. Пеппино узнает о трагической гибели сына на одном из заданий. Довольно…
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elvirochka2585 8 февраля 2020, 07:46
Не стоит ходить , фигня полное
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