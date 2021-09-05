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Постер фильма Ариаферма
7.1
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7.1

Ариаферма

, 2021
Ariaferma
Италия, Швейцария, Франция / драма / 18+
Постер фильма Ариаферма
7.1

О фильме

Закрывается старинная тюрьма, расположенная в отрезанном от внешнего мира отдалённом регионе Италии. В силу бюрократической путаницы в опустевшее учреждение, успевшее распустить большинство сотрудников, временно перевозят партию заключённых, ожидающих дальнейшей транспортировки, даты которой неизвестны. Горстка оставшихся надзирателей вынуждена справляться с растущим недовольством почти вдвое превышающей их группы арестантов, принимать компромиссные решения, балансируя между строгим соблюдением дистанции, предписанной правилами, и простым человеческим сочувствием к оказавшимся в одной лодке. Решётка отчуждает друг от друга и без того отчуждённых давящей атмосферой «внутренней клетки», усиливаемой просматриваемостью большого круглого соборовидного тюремного здания, представителей двух групп, каждая из которых по-своему уязвима.

В ролях

Тони Сервилло
Тони Сервилло
Gaetano Gargiulo
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Carmine Lagioia
Сальваторе Стриано
Cacace
Фабрицио Ферракане
Franco Coletti
Роберто де Франческо
Роберто де Франческо
Buonocore
Pietro Giuliano
Fantaccini
Nicola Sechi
Arzano
Leonardo Capuano
Sanna
Антонио Буиль
Bertoni
Giovanni Vastarella
Mazzena
Режиссер Леонардо Ди Костанцо
Сценарист Леонардо Ди Костанцо, Бруно Оливьеро, Валиа Сантелла
Композитор Pasquale Scialò
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Швейцария / Франция
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 5 сентября 2021
Дата выхода
8 апреля 2022 Испания
14 октября 2021 Италия
16 ноября 2022 Франция
Сборы в мире $840 167
Производство Tempesta, Amka Films Productions, Vision Distribution
Другие названия
Ariaferma, The Inner Cage, Iseenda vang, Ариаферма, Аріаферма

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 2 февраля 2022

Отзывы о фильме

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