Ариаферма, 2021

Закрывается старинная тюрьма, расположенная в отрезанном от внешнего мира отдалённом регионе Италии. В силу бюрократической путаницы в опустевшее учреждение, успевшее распустить большинство сотрудников, временно перевозят партию заключённых, ожидающих дальнейшей транспортировки, даты которой неизвестны. Горстка оставшихся надзирателей вынуждена справляться с растущим недовольством почти вдвое превышающей их группы арестантов, принимать компромиссные решения, балансируя между строгим соблюдением дистанции, предписанной правилами, и простым человеческим сочувствием к оказавшимся в одной лодке. Решётка отчуждает друг от друга и без того отчуждённых давящей атмосферой «внутренней клетки», усиливаемой просматриваемостью большого круглого соборовидного тюремного здания, представителей двух групп, каждая из которых по-своему уязвима.
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