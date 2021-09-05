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Ариаферма
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Ariaferma

Ариаферма, 2021

2021 / Италия / Швейцария / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Закрывается старинная тюрьма, расположенная в отрезанном от внешнего мира отдалённом регионе Италии. В силу бюрократической путаницы в опустевшее учреждение, успевшее распустить большинство сотрудников, временно перевозят партию заключённых, ожидающих дальнейшей транспортировки, даты которой неизвестны. Горстка оставшихся надзирателей вынуждена справляться с растущим недовольством почти вдвое превышающей их группы арестантов, принимать компромиссные решения, балансируя между строгим соблюдением дистанции, предписанной правилами, и простым человеческим сочувствием к оказавшимся в одной лодке. Решётка отчуждает друг от друга и без того отчуждённых давящей атмосферой «внутренней клетки», усиливаемой просматриваемостью большого круглого соборовидного тюремного здания, представителей двух групп, каждая из которых по-своему уязвима.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 5 сентября 2021
Режиссер
Леонардо Ди Костанцо
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Сильвио Орландо
Сильвио Орландо
Сальваторе Стриано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ариаферма 1 постер
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