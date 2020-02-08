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Счастливое число 5 Счастливое число 5
Киноафиша Фильмы Счастливое число 5 Отзывы о фильме «Счастливое число 5»
5 è il numero perfetto Счастливое число 5 2019 / Бельгия / Италия / Франция
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Счастливое число 5»

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Пеппино Цицерон – давно вышедший на пенсию киллер каморры. Он отдал мафиозной семье лучшие годы и теперь коротает дни в уютной квартирке, прогуливаясь по тесным улочкам Неаполя. В новой жизни ему остается только восхищаться своим сыном, который пошел по стопам отца. Нино оказался не только красив собой, но и стал одни из лучших молодых киллеров на службе мафиозного клана. Увы, срок тихой пенсии оказывается краток. Пеппино узнает о трагической гибели сына на одном из заданий. Довольно…

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elvirochka2585 8 февраля 2020, 07:46
Не стоит ходить , фигня полное
8 февраля 2020, 07:46 Ответить
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