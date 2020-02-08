Наша рецензия

Пеппино Цицерон – давно вышедший на пенсию киллер каморры. Он отдал мафиозной семье лучшие годы и теперь коротает дни в уютной квартирке, прогуливаясь по тесным улочкам Неаполя. В новой жизни ему остается только восхищаться своим сыном, который пошел по стопам отца. Нино оказался не только красив собой, но и стал одни из лучших молодых киллеров на службе мафиозного клана. Увы, срок тихой пенсии оказывается краток. Пеппино узнает о трагической гибели сына на одном из заданий. Довольно…