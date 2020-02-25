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Плохие сказки
Favolacce
Плохие сказки, 2020
2020 / Италия
6.5
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
11 мая 2020
Премьера в мире
25 февраля 2020
Режиссер
Дамиано Д’Инноченцо
В ролях
Элио Джермано
Джастин Коровкин
Томмасо Ди Кола
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
Берлинале
«Серебряный медведь» за лучший сценарий
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