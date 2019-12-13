«Счастливое число 5»: Рецензия Киноафиши

Пеппино Цицерон – давно вышедший на пенсию киллер каморры. Он отдал мафиозной семье лучшие годы и теперь коротает дни в уютной квартирке, прогуливаясь по тесным улочкам Неаполя. В новой жизни ему остается только восхищаться своим сыном, который пошел по стопам отца. Нино оказался не только красив собой, но и стал одни из лучших молодых киллеров на службе мафиозного клана. Увы, срок тихой пенсии оказывается краток. Пеппино узнает о трагической гибели сына на одном из заданий. Довольно быстро он сам становится мишенью двух конкурирующих криминальных семей Неаполя. На помощь в схватке за жизни и честь, старому киллеру придет друг и напарник Тото Мясник, а также Рита, давняя подруга бурной молодости. Вместе они отомстят за жизнь Нино и перевернут устоявшийся уклад всего мафиозного мира Неаполя.

Премьера «Счастливое число 5 », состоялась на Венецианском кинофестивале, в программе европейских и средиземноморских кинокритиков. Оттуда картина даже смогла увезти символическую приз «Премию Пазинетти» за лучшую женскую роль, доставшийся Валерии Голино. В основу сюжета лег одноименный графический роман Игоря Тувери (псевдоним Игорт). Он стал ключевой фигурой и в адаптации, заняв место сценариста и режиссера, не доверив собственную историю в чужие руки. «Счастливое число 5» вышел действительно интересной попыткой создать на экране узнаваемый визуальный стиль мафиозного Неаполя, соседствующий с довольно невыразительными диалогами.

Игорю Труваре не удалось выдержать темп. Фильм больше похож на плохо сбалансированные американские горки, полные захватывающих падений и довольно скучных подъемов. Как только на экране начинаются разговоры, картина теряет весь свой шарм, превращаясь в излишне нудную драму о буднях и кризисе итальянской мафии. Многое портит нарочитая серьезность, доводящая до скрежета зубов в очередном разговоре о жизни, полном банальных истин и метафор. Герои постоянно рассуждают о предназначении, подводят итоги своего пути и пересматривают, казалось бы, незыблемые взгляды, тяжело встречая надвигающуюся старость.

«Счастливое число 5»

Стоит разговорам прекратиться, как недавние минусы оборачиваются плюсами. Излишняя серьезность преображает экшен, полностью лишая его реалистичности. Стреляют тут исключительно с двух рук, в позах, больше подходящих для мраморных статуй, забывают о прицельном огне и о перезарядке из-за бесконечных патронов в обойме. Простая на вид прогулка под проливным дождем в одиноком молчании способна создать напряжение и таинственность, показывая характер героя, а не рассказывая о нем. В такие моменты из зала хочется кричать «Вау», наблюдая за ожившими страницами графического романа. Эстетика полностью побеждает содержание, постоянно тасуя жанры. Тут и нуар, и спагетти-вестерн, и мелодрама, и боевик категории Б, и многое другое. Все это лежит на поверхности и будет моментально распознано зрителем. Здесь же и огромное количество мелких деталей, снятых с невероятной любовью. Кажется можно бесконечно наблюдать за звонками из телефонной будки и даже почувствовать запах кофе, употребление которого на экране больше похоже на изощренный ритуал.

В этом большая заслуга превосходных актеров, в особенности Тони Сервилло, знакомого зрителю по работам у Паоло Соррентино. Он буквально охватывает собой все экранное пространство, удерживая нас невидимыми тисками. Подобная магнетическая харизма окончательно сливается с экранной серьезностью и трагизмом, стирая грань между абсурдом и реальностью. Актерам есть где развернуться, даже несмотря на довольно шаблонный сюжет. Происходящее все равно складывается в интересную историю о дружбе, любви, мести и предательстве.

Неожиданным становится финал, переворачивающий, казалось бы, линейную историю и полностью меняющий тональность картины. «Счастливое число 5» обретает назидательную форму и превращается в притчу о возмездии. Проступки и неправильные решения теперь идут рука об руку со стареющим киллером. Удивительно, но на финальных титрах хочется вспомнить «Ирландца» Мартина Скорсезе. Пускай и в другой форме, но оба фильмы приходят к схожим итогам - в старости, к концу жизненного пути киллера остаются лишь сожаления и постоянно преследующие воспоминания. Цена их ошибок окажется слишком высока, но понять это получится лишь на после горькой расплаты.

Константин Киценюк