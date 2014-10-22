Люцифер, 2014

На пути с небес в ад Люцифер задержался в земном раю — Мексике, где живут пожилая Лупита с внучкой Марией. Брат Лупиты Эмануэль делает вид, что парализован, чтобы иметь возможность пить и играть в азартные игры, пока женщины пасут овец. Люцифер не упускает своего шанса и изображает волшебника-целителя. Он заставляет Эмануэля снова начать ходить, соблазняет Марию и вынуждает Лупиту распрощаться со своей верой. Он не принес несчастий, он лишь высветил грань между добром и злом там, где ее прежде не было.