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Люцифер Люцифер
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Lucifer

Люцифер, 2014

2014 / Мексика / Бельгия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

На пути с небес в ад Люцифер задержался в земном раю — Мексике, где живут пожилая Лупита с внучкой Марией. Брат Лупиты Эмануэль делает вид, что парализован, чтобы иметь возможность пить и играть в азартные игры, пока женщины пасут овец. Люцифер не упускает своего шанса и изображает волшебника-целителя. Он заставляет Эмануэля снова начать ходить, соблазняет Марию и вынуждает Лупиту распрощаться со своей верой. Он не принес несчастий, он лишь высветил грань между добром и злом там, где ее прежде не было.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 22 октября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Густ Ван Ден Берхе
В ролях
Мария Акоста
Норма Пабло
Габино Родригес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люцифер 1 постер
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