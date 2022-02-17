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Крэйг Зобел
Крэйг Зобел
Craig Zobel
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Крэйг Зобел
Craig Zobel
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Дата рождения
16 сентября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Крэйга Зобела
Родился 16 сентября 1975 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Крэйга Зобела
Охота
ужасы, боевик, триллер
2020, США
6.0
Z - значит Захария
триллер, фантастика, драма
2015, США
5.0
Эксперимент "Повиновение"
триллер, драма
2012, США
6.0
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HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна»
Но не все зависит от телесети.
Написать
17 февраля 2022 15:09
Меланхоличный детектив Кейт Уинслет расследует убийство в трейлере мини-сериала «Мейр из Исттауна»
Одна из главных весенних премьер HBO.
Написать
1 апреля 2021 10:42
Режиссер «Охоты» Крэйг Зобел снимет научно-фантастический триллер для студии New Line
За сценарий отвечают авторы «Снейка Айза» и «Голоса улиц».
Написать
22 февраля 2021 16:03
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