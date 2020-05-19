«Темное наследие»: Рецензия Киноафиши

Лорен Монро (Лили Коллинз) — решительная и самоуверенная девушка, способная удержать внимание толпы журналистов в несколько десятков человек. На ходу она учитывает, какую информацию стоит припрятать, а какую обнародовать на слушании дела. Лорен — принципиальный окружной прокурор в Верховном суде Нью-Йорка. Ее брат баллотируется в конгресс, семья соответствующе безупречна. Все нападки прессы пресекаются в тот момент, когда еще не произнесены, попытки защиты за пределами заседаний пойти на сделку терпят крах. Всего один вопрос, который репортеры друг за другом подхватывают, как шакалы, — и мисс Монро оказывается потеряна и сбита с толку. Глава благородного семейства Арчер Монро умирает от сердечного приступа без особых на то причин, обладая прекрасным здоровьем. После оглашения завещания, где большая часть общего наследства уходит на благотворительность, его дочь получает флеш-карту, на которой отец признается в своем самом темном секрете, который располагается глубоко под землей, у детского форта Лорен. Эта правда, по его словам, должна остаться там навсегда, а девушке предстоит тяжелое бремя ее скрывать.

Темное наследие

Проработав больше десяти лет помощником второго режиссера на съемочных площадках Великобритании, Вон Стайн с азартом подписывается на новые проекты уже в качестве автора. После своего дебюта под названием «Конченая», кислотного нуара с Марго Робби, наиболее броским элементом которого оказалась аляповатая отечественная локализация, Стайн приноровился к более сдержанным методам работы. «Темное наследие» ссылается в своей завязке на классические жанровые коды англоязычных триллеров, снятых на стыке восьмидесятых и девяностых: проблематика морально-этического свойства, дилемма, вынуждающая выбрать совесть или честь семьи (здесь причесанную и респектабельную буржуазную действительность), внешняя архаика. Фильм ненамеренно лишен атрибутов действительности. В ближайшем будущем за Стайном числится «Ты принадлежишь мне», перверсивная история про психиатра, после самоубийства пациентки решившего внедриться в жизнь ее семьи. Став при этом для всех ее членов большой обузой и проблемой. Мотив, также популярный в триллере тех лет. Что только подчеркивает неслучайность в выборе материала режиссером. Подобный подход, лишенный иронизма и постмодернистской деконструкции, подкупает своей честностью, однако от этой простоты литературная основа не становится лучше.

Темное наследие

«Темное наследие» выдержан в приглушенных тонах, и Стайн всецело полагается на дебютный текст драматурга Мэттью Кеннеди, он предлагает достаточно эффектную, но тупиковую завязку. Секреты прошлого без метафорических изысков заключаются в конкретном человеке, цепочка открытий, которые Лорен узнает о своей семье, зрителю навязчиво представляется в формате шахматной партии. Но, как и в самом фильме, за первым ходом не следует никакой игры. «Наследие» изобилует второстепенными персонажами, которые должны символизировать груз ответственности, что несет на своих плечах Лорен, но, помимо двух-трех дежурных реплик, проще подумать, что это чужие люди. Так же и с остальными элементами этой конструкции: представляя по-настоящему омерзительного антагониста, система логических нестыковок, построенная вокруг его козней и состоящая из несоответствий, бесполезной информации, которая как бы должна сделать персонажей более правдоподобными, разваливается. Впрочем, Стайн, видимо, такой же идеалист, как и Лорен, потому с верой в свои способности останется с нами надолго, какими бы слабыми его работы по итогу ни оказывались.

Темное наследие

Этот фильм для поклонников триллеров, историй о «секретах в шкафу» и прочих семейных порочных дрязг. Также может быть интересен тем, кто следит за фильмографией Саймона Пегга, — актер исполняет роль затворника, в которой старается не быть комичным.

Антон Фомочкин