Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нора Навас
Nora Navas
Киноафиша
Персоны
Нора Навас
Нора Навас
Nora Navas
Дата рождения
24 апреля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Норы Навас
Родилась 24 апреля 1975 года. Барселона, Испания.
Развернуть
Популярные фильмы
7.5
Боль и слава
(2019)
7.4
Почетный гражданин
(2016)
7.1
Во время грозы
(2018)
Фильмография Норы Навас
6.4
Моя подруга Ева
Mi amiga Eva
драма
2025, Португалия / Испания
7
Прошлой ночью в Треморе
драма, триллер, мини-сериал
2024, Испания
6.7
Семья Фарад
триллер
2023, Испания
6
Истории, которые нельзя рассказывать
Historias para no contar
комедия
2022, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Sinjar
Sinjar
драма
2022, Испания
7.5
Боль и слава
Dolor y gloria / Pain and Glory
драма
2019, Испания
Смотреть трейлер
Рецензия
5.2
Волна преступности
Ola de crímenes
комедия, криминал
2018, Испания
7.1
Во время грозы
Durante la tormenta
триллер, драма, фэнтези, детектив
2018, Испания
Смотреть трейлер
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Теперь полы в ванной мою быстрее и реже: купила в Fix Price это «чудо» за 249 рублей – не могу нарадоваться
Какой будет погода осенью, предсказывают приметы на Медовый Спас: ждать бабье лето до ноября или раннюю зиму уже в октябре
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
Когда «Ментовские войны» засмотрены до дыр, включаю любой из этих 3 сериалов: нет проходных, но на пьедестале — детектив с Колесниковым
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить