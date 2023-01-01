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Боль и слава Боль и слава
Киноафиша Фильмы Боль и слава Награды и номинации фильма Боль и слава
Dolor y gloria / Pain and Glory Боль и слава 2019 / Испания
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Боль и слава

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
Лучший актер
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Баба Яга спасает мир
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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