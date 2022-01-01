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Леонардо Сбаралья
Леонардо Сбаралья
Leonardo Sbaraglia
О персоне
Фильмография
Леонардо Сбаралья
Leonardo Sbaraglia
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Дата рождения
30 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Леонардо Сбаральи
Родился 30 июня 1970 года. Аргентина.
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Фильмография Леонардо Сбаральи
Ненастоящий папа
комедия, драма
2022, Аргентина
5.0
Тайное происхождение
боевик, приключения, криминал
2020, Испания / Аргентина
6.0
Афера в Майами
драма, триллер
2020, США
5.0
Ожидания шторма
триллер, криминал
2020, Испания / Германия
6.0
Боль и слава
драма
2019, Испания
7.0
Обвиненная
триллер, драма, криминал
2018, Аргентина / Мексика
6.0
В поисках истины
криминал, мистика, триллер
2018, Испания / Аргентина
5.0
В конце туннеля
криминал, драма, триллер
2016, Аргентина / Испания
7.0
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