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Боль и слава Боль и слава
Киноафиша Фильмы Боль и слава Боль и слава, 2019: актеры и роли
Dolor y gloria / Pain and Glory Боль и слава 2019 / Испания
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Боль и слава, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Антонио Бандерас Антонио Бандерас Antonio Banderas Асьер Эчеандиа Асьер Эчеандиа Asier Etxeandia Рауль Аревало Рауль Аревало Raúl Arévalo Сесилия Рот Сесилия Рот Cecilia Roth Леонардо Сбаралья Леонардо Сбаралья Leonardo Sbaraglia
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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