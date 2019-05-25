Семейная пара Брайеров из небольшого городка никак не могла завести ребёнка. И вот однажды прямо рядом с их домой упал инопланетный корабль. Родители обнаружили в нём мальчика, назвали его Брэндоном и растили как собственного сына. Но когда тот подрос, выяснилось, что ребёнок сильно отличается от своих сверстников и обладает суперспособностями. Эту историю все уже неоднократно видели в комиксах, мультипликации и кино. И называлась она «Супермен». Но в этот раз за дело взялся…
1. Абсолютно не оригинальный сценарий ( взята идея с "Кукушат Мидвича" и помещена в обложку Супермена).
2. С начала и до конца был вопрос: "Неужели нельзя одного нормального оператора оставить?". Я серьезно, особенно в начале очень огорчает картинка, снятая человеком с паркинсоновой болезнью.
3. Последнее- неимоверно количество "допущений". Трудно без спойлеров, но вопросов, возникающих по ходу сюжета очень много.
Отдельно хочется отменить отличную актерскую у всех героев, в том числе у детей. Реально, актеров подобрали идеально. Сходить советую, ибо если авторы исправят ошибки в следующих картинах, мы, возможно, получим хорошую франшизу.
сюжет интересный, а еще интереснее стало, почитав после просмотра несколько версий, что это по комиксу, причём, не по одному - предыстория к Ультрамену(антисупермену), как один из вариантов?! (захотелось чуть подробнее почитать)
актёры молодцы и герои у всех адекватные, не смотря на ситуацию! хахаха
спецэффектов тоже хватает и на уровне!
пара эпизодов с кровью были лишними ;(
9 баллов из 10ти!
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