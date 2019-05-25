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Гори, гори ясно Гори, гори ясно
Киноафиша Фильмы Гори, гори ясно Отзывы о фильме «Гори, гори ясно»
BrightBurn Гори, гори ясно 2019 / США
5.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Гори, гори ясно»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Семейная пара Брайеров из небольшого городка никак не могла завести ребёнка. И вот однажды прямо рядом с их домой упал инопланетный корабль. Родители обнаружили в нём мальчика, назвали его Брэндоном и растили как собственного сына. Но когда тот подрос, выяснилось, что ребёнок сильно отличается от своих сверстников и обладает суперспособностями. Эту историю все уже неоднократно видели в комиксах, мультипликации и кино. И называлась она «Супермен». Но в этот раз за дело взялся…

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rafik.ivanov.85 25 мая 2019, 09:35
Короче очень дешева снят бюджет фильма походу 150баксов . Нету масштаба нудное скучное кино (((
25 мая 2019, 09:35 Ответить
ferula2011 25 мая 2019, 10:48
Сама по себе идея отличная,но исполнение на троечку.На один раз одним словом
25 мая 2019, 10:48 Ответить
Вячеслав Малышев 25 мая 2019, 22:49
Оценка
Фильм не особо хороший. Из плюсов нужно отметить отличную графику и реально хорошие (в плане пугания) скримеры. Минусы же:
1. Абсолютно не оригинальный сценарий ( взята идея с "Кукушат Мидвича" и помещена в обложку Супермена).
2. С начала и до конца был вопрос: "Неужели нельзя одного нормального оператора оставить?". Я серьезно, особенно в начале очень огорчает картинка, снятая человеком с паркинсоновой болезнью.
3. Последнее- неимоверно количество "допущений". Трудно без спойлеров, но вопросов, возникающих по ходу сюжета очень много.
Отдельно хочется отменить отличную актерскую у всех героев, в том числе у детей. Реально, актеров подобрали идеально. Сходить советую, ибо если авторы исправят ошибки в следующих картинах, мы, возможно, получим хорошую франшизу.
25 мая 2019, 22:49 Ответить
Регина Галина 27 мая 2019, 22:30
Оценка
Идея да, были большие одидания. Но в итоге гавно редкостное.
27 мая 2019, 22:30 Ответить
Никулька Соловьева 28 мая 2019, 13:01
Оценка
Хороший атмосферный фильм.
28 мая 2019, 13:01 Ответить
Flyus Gatin 4 июня 2019, 20:34
Орнул с последнего комента
4 июня 2019, 20:34 Ответить
Илюха Китов 6 июня 2019, 06:48
Оценка
Отличный фильм, ожидал фантастику, но был приятно удивлен. Увидел то, что и хотел - что было бы, если б супермен пошел по другому пути.
6 июня 2019, 06:48 Ответить
Владислав Максименко 11 августа 2019, 22:19
Оценка
Снят нормально, эффекты и атмосфера ужастика на уровне, но в фильме остаются много вопросов на которые нам не дают ответов, по типо что это за такая капсула, что внушает ему что он должен захватить мир, даже хз как это, если смотреть на супермена то в его капсуле не было такого ИИ или приемника с другой планеты, появляется такое ощущение будто мальчиком завладела эта капсула, что он начал мочить всех. Продолжение скорее всего не будет ибо кто догадается, что единственное оружие против него спрятано под ангаром ( эта капсула, сделанная из металла, замутить что то типо пули или ножа), но даже если кто то найдет, наверно он будет следить за этим местом или вообще перенесет капсулу в другое место, хотя кто знает.
11 августа 2019, 22:19 Ответить
Андрей 30 октября 2019, 15:36
Оценка
не думаю, что это ужастик!
сюжет интересный, а еще интереснее стало, почитав после просмотра несколько версий, что это по комиксу, причём, не по одному - предыстория к Ультрамену(антисупермену), как один из вариантов?! (захотелось чуть подробнее почитать)
актёры молодцы и герои у всех адекватные, не смотря на ситуацию! хахаха
спецэффектов тоже хватает и на уровне!
пара эпизодов с кровью были лишними ;(
9 баллов из 10ти!
30 октября 2019, 15:36 Ответить
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