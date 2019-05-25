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Семейная пара Брайеров из небольшого городка никак не могла завести ребёнка. И вот однажды прямо рядом с их домой упал инопланетный корабль. Родители обнаружили в нём мальчика, назвали его Брэндоном и растили как собственного сына. Но когда тот подрос, выяснилось, что ребёнок сильно отличается от своих сверстников и обладает суперспособностями. Эту историю все уже неоднократно видели в комиксах, мультипликации и кино. И называлась она «Супермен». Но в этот раз за дело взялся…