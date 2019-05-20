«Гори, гори ясно»: Рецензия Киноафиши

Семейная пара Брайеров из небольшого городка никак не могла завести ребёнка. И вот однажды прямо рядом с их домой упал инопланетный корабль. Родители обнаружили в нём мальчика, назвали его Брэндоном и растили как собственного сына. Но когда тот подрос, выяснилось, что ребёнок сильно отличается от своих сверстников и обладает суперспособностями.

Эту историю все уже неоднократно видели в комиксах, мультипликации и кино. И называлась она «Супермен». Но в этот раз за дело взялся создатель «Стражей Галактики» и любитель нестандартного юмора Джеймс Ганн. Он придумал идею, нанял своих братьев писать сценарий и спродюсировал картину. И Ганн предположил: а что, если этот ребёнок превратится не в защитника мира, каким был Супермен, а в настоящего злодея? Причём не типичного негодяя из комиксов, а такого, как показывают в хоррорах.

Идея картины «Гори, гори ясно» очень остроумна. Это очередная деконструкция супергеройских историй. Перенести персонажей со сверхспособностями в реальный мир уже пробовал М. Найт Шьямалан в «Неуязвимом» и «Стекле», но на этот раз один типичный жанр пародируется в оболочке другого — стандартного ужастика. В какой-то момент это заставляет задуматься, что сюжет «Гори, гори ясно» намного реалистичней, чем «Человек из стали». Ведь если мальчик-изгой осознаёт свою безнаказанность и силы — наверняка в какой-то момент его может «сорвать», и он начнёт творить ужасные вещи. Просто потому, что может. Это действительно цепляет: с одной стороны остроумием, с другой — реальным ужасом, ведь всесильного ребёнка никто не может остановить.

«Гори, гори ясно»

При этом вся первая половина фильма наполнена своеобразными пародийными намёками на типичные ходы из супергеройского кино: одеяло напоминает красный плащ, ребёнок неожиданно открывает свои силы. Есть даже своеобразный аналог криптонита — единственного вещества, способного навредить Супермену. Не стоит забывать, что ребёнка зовут Брэндон Байер, а имена и фамилии, начинающиеся на одну букву, давно уже стали фирменным знаком супергероев. Но беда в том, что на одной только идее и отсылках фильм держаться не может. И несмотря на то, что картина длится всего полтора часа, где-то к середине основная затравка уже исчерпывает себя. С этого момента фильм из пародии превращается в типичный трэш-хоррор. В общем-то, это и неплохо: поклонники жанра оценят многие детали вроде оторванных челюстей и стёкол, втыкающихся в глаза.

Но, к сожалению, кроме жестокости, во второй половине фильму нечем удивить зрителя. Действие становится слишком уж линейным и предсказуемым. И слишком уж чувствуется, что режиссировал картину не сам Ганн, а новичок Дэвид Яровески (в его копилке всего один полнометражный фильм «Рой», да и тот не слишком известен).

Хоррор ему удаётся неплохо даже в рамках небольшого бюджета, а вот драматическая составляющая часто проваливается: персонажи, особенно второстепенные, ведут себя слишком стереотипно и кажутся не живыми людьми, а просто функциями для развития сюжета. И дубляж детского голоса только усугубляет эти ощущения — моменты холодной отстранённости ребёнка действительно хороши, а вот злость и крики в дубляже звучат совсем неестественно.

Спасает действие только осознанная пародийность. Все клише как супергеройского кино, так и хорроров нередко преувеличены до комичности — даже финал копирует некоторые стандартные псевдодокументальные вставки (что-то вроде начала «Лиги справедливости»). В итоге «Гори, гори ясно» — фильм ужасов, при просмотре которого зрители, как это ни странно, много смеются. Но всё же надолго он вряд ли запомнится. Его хорошо воспринимать как набор сцен и трейлеров, как новый жанр «супергеройский хоррор», но не как действительно цепляющую историю, которая задаст новое направление.

Алексей Хромов