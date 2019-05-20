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Киноафиша Рецензии «Гори, гори ясно»: Рецензия Киноафиши

«Гори, гори ясно»: Рецензия Киноафиши

20 мая 2019 00:00
«Гори, гори ясно»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов рассказывает о фильме ужасов, над которым можно смеяться.

Семейная пара Брайеров из небольшого городка никак не могла завести ребёнка. И вот однажды прямо рядом с их домой упал инопланетный корабль. Родители обнаружили в нём мальчика, назвали его Брэндоном и растили как собственного сына. Но когда тот подрос, выяснилось, что ребёнок сильно отличается от своих сверстников и обладает суперспособностями.

Эту историю все уже неоднократно видели в комиксах, мультипликации и кино. И называлась она «Супермен». Но в этот раз за дело взялся создатель «Стражей Галактики» и любитель нестандартного юмора Джеймс Ганн. Он придумал идею, нанял своих братьев писать сценарий и спродюсировал картину. И Ганн предположил: а что, если этот ребёнок превратится не в защитника мира, каким был Супермен, а в настоящего злодея? Причём не типичного негодяя из комиксов, а такого, как показывают в хоррорах.

Идея картины «Гори, гори ясно» очень остроумна. Это очередная деконструкция супергеройских историй. Перенести персонажей со сверхспособностями в реальный мир уже пробовал М. Найт Шьямалан в «Неуязвимом» и «Стекле», но на этот раз один типичный жанр пародируется в оболочке другого — стандартного ужастика. В какой-то момент это заставляет задуматься, что сюжет «Гори, гори ясно» намного реалистичней, чем «Человек из стали». Ведь если мальчик-изгой осознаёт свою безнаказанность и силы — наверняка в какой-то момент его может «сорвать», и он начнёт творить ужасные вещи. Просто потому, что может. Это действительно цепляет: с одной стороны остроумием, с другой — реальным ужасом, ведь всесильного ребёнка никто не может остановить.

Гори, гори ясно
«Гори, гори ясно»

При этом вся первая половина фильма наполнена своеобразными пародийными намёками на типичные ходы из супергеройского кино: одеяло напоминает красный плащ, ребёнок неожиданно открывает свои силы. Есть даже своеобразный аналог криптонита — единственного вещества, способного навредить Супермену. Не стоит забывать, что ребёнка зовут Брэндон Байер, а имена и фамилии, начинающиеся на одну букву, давно уже стали фирменным знаком супергероев. Но беда в том, что на одной только идее и отсылках фильм держаться не может. И несмотря на то, что картина длится всего полтора часа, где-то к середине основная затравка уже исчерпывает себя. С этого момента фильм из пародии превращается в типичный трэш-хоррор. В общем-то, это и неплохо: поклонники жанра оценят многие детали вроде оторванных челюстей и стёкол, втыкающихся в глаза.

Но, к сожалению, кроме жестокости, во второй половине фильму нечем удивить зрителя. Действие становится слишком уж линейным и предсказуемым. И слишком уж чувствуется, что режиссировал картину не сам Ганн, а новичок Дэвид Яровески (в его копилке всего один полнометражный фильм «Рой», да и тот не слишком известен).

Хоррор ему удаётся неплохо даже в рамках небольшого бюджета, а вот драматическая составляющая часто проваливается: персонажи, особенно второстепенные, ведут себя слишком стереотипно и кажутся не живыми людьми, а просто функциями для развития сюжета. И дубляж детского голоса только усугубляет эти ощущения — моменты холодной отстранённости ребёнка действительно хороши, а вот злость и крики в дубляже звучат совсем неестественно.

Спасает действие только осознанная пародийность. Все клише как супергеройского кино, так и хорроров нередко преувеличены до комичности — даже финал копирует некоторые стандартные псевдодокументальные вставки (что-то вроде начала «Лиги справедливости»). В итоге «Гори, гори ясно» — фильм ужасов, при просмотре которого зрители, как это ни странно, много смеются. Но всё же надолго он вряд ли запомнится. Его хорошо воспринимать как набор сцен и трейлеров, как новый жанр «супергеройский хоррор», но не как действительно цепляющую историю, которая задаст новое направление.

Алексей Хромов

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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