Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэвид Яровески

Дэвид Яровески

David Yarovesky
Дэвид Яровески
Дэвид Яровески David Yarovesky
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Дэвида Яровески

Фильмография Дэвида Яровески
Ночные тетради
Ночные тетради
семейный 2021, США
0.0
Гори, гори ясно
Гори, гори ясно
ужасы 2019, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дети пытаются вырваться из плена экстравагантной ведьмы в трейлере фэнтези «Ночные тетради» Одну из ключевых ролей исполнила звезда «Джессики Джонс».
Написать
23 августа 2021 11:08
Тёмный Супермен: Финальный трейлер хоррора «Гори, гори ясно» Продюсером проекта выступил Джеймс Ганн («Стражи Галактики»).
Написать
20 мая 2019 20:51
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Приложение киноафиши