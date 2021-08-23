Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэвид Яровески
Дэвид Яровески
David Yarovesky
О персоне
Фильмография
Новости
Дэвид Яровески
David Yarovesky
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Дэвида Яровески
Развернуть
Фильмография Дэвида Яровески
Ночные тетради
семейный
2021, США
0.0
Гори, гори ясно
ужасы
2019, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дети пытаются вырваться из плена экстравагантной ведьмы в трейлере фэнтези «Ночные тетради»
Одну из ключевых ролей исполнила звезда «Джессики Джонс».
Написать
23 августа 2021 11:08
Тёмный Супермен: Финальный трейлер хоррора «Гори, гори ясно»
Продюсером проекта выступил Джеймс Ганн («Стражи Галактики»).
Написать
20 мая 2019 20:51
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь