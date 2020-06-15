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Дебора Энн Уолл
Дебора Энн Уолл
Deborah Ann Woll
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Дебора Энн Уолл
Deborah Ann Woll
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Дата рождения
7 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Деборы Энн Уолл
Родилась 7 февраля 1985 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Деборы Энн Уолл
Клаустрофобы
ужасы
2019, США
8.0
Руби Спаркс
комедия, мелодрама
2012, США
7.0
Уловка .44
боевик, вестерн, драма
2011, США
6.0
Маленький убийца
триллер, драма, криминал
2011, США
5.0
День матери
триллер
2010, США
5.0
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15 июня 2020 15:31
Александра Даддарио обнажилась ради карьеры в сериале «Настоящий детектив»
«Я была слишком молода и недостаточно разбиралась в бизнесе».
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13 апреля 2020 16:22
Не время для героев: звезда «Защитников» и «Сорвиголовы» пожаловалась на безработицу
«Если я не играю, то начинаю задаваться вопросом, а кто же я».
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10 апреля 2020 15:03
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В сентябре 2018 «Настоящая кровь» отметила значимую дату – популярнейшему сериалу конца нулевых исполнилось ровно 10 лет. «Киноафиша» предлагает сравнить, как за это десятилетие изменились звезды «Настоящей крови».
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5 октября 2018 00:08
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