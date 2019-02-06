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Любите квесты? В последнее время это нехитрое развлечение (более-менее обеспеченные люди запираются на час в комнате, где им надо решать загадки) обросло немалым количеством поклонников. Идея скрестить популярный тренд и хоррор о выживании лежит где-то на поверхности, и «Клаустрофобы», не задумываясь, её подхватывают. А подумать, на самом деле, стоило. В оригинале фильм называется Escape Room — за последние пару лет на экраны вывалилось уже несколько одноименных ужастиков,…