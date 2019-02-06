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Клаустрофобы Клаустрофобы
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Escape Room Клаустрофобы 2019 / США
8.1 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Клаустрофобы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Любите квесты? В последнее время это нехитрое развлечение (более-менее обеспеченные люди запираются на час в комнате, где им надо решать загадки) обросло немалым количеством поклонников. Идея скрестить популярный тренд и хоррор о выживании лежит где-то на поверхности, и «Клаустрофобы», не задумываясь, её подхватывают. А подумать, на самом деле, стоило. В оригинале фильм называется Escape Room — за последние пару лет на экраны вывалилось уже несколько одноименных ужастиков,…

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zhena031297 6 февраля 2019, 15:50
Здравствуйте,будут ли показывать фильм в г.Барнаул?
6 февраля 2019, 15:50 Ответить
roma80698 7 февраля 2019, 16:38
в ответ на сообщение zhena031297 от 6 февраля 2019, 15:50
нет
7 февраля 2019, 16:38 Ответить
sozonov092 7 февраля 2019, 18:09
Оценка
Это скорее не ужастик,а триллер. Если желаете страха,то это не сюда. Сюжет такой же скромный как и в среднем по жанру. Но за самим действом на экране всё же хочется смотреть(тип чё там в следующей комнате?) Любителям жанра вполне зайдет
7 февраля 2019, 18:09 Ответить
oleksa80 8 февраля 2019, 20:44
Оценка
Много обещающий фильм, а по существу средний. Это далеко не ужасы, а триллер. Разочарована- думала, будет интересней.
8 февраля 2019, 20:44 Ответить
Юлия Сеник 10 февраля 2019, 20:51
Оценка
Фильм крутой) любителям игр на выживание стоит посмотреть! Как пила/коллекционер, но без крови. Снят качественно, на первый взгляд явных киноляпов не заметила
10 февраля 2019, 20:51 Ответить
ferula2011 12 февраля 2019, 15:28
Оценка
Ннеплохая идея,средний в своем жанре с заделом на вторую часть.
На один раз
12 февраля 2019, 15:28 Ответить
xzynwi 15 февраля 2019, 22:00
Оценка
Фильм уж очень напомнил "куб , комната смерти , смертельный лаберинт " ...
15 февраля 2019, 22:00 Ответить
Кирилл Алексеевский 16 февраля 2019, 08:11
Оценка
Суперский фильм 10 из 10 :)
16 февраля 2019, 08:11 Ответить
coma500 17 февраля 2019, 19:49
Оценка
Фильм не плохой. Снят отлично. В принципе все понравилось.
17 февраля 2019, 19:49 Ответить
Дмитрий Чеботарев 18 февраля 2019, 09:44
Оценка
Фильм полный шлак, в тлейлере показали все , ну очень скучный фильм . Даже куб 1997 года в несколько раз интереснее.Пожалел ,что сходил на него в кино.
18 февраля 2019, 09:44 Ответить
rafik.ivanov.85 22 февраля 2019, 14:02
Фильм не очем , очень тупой . Не интересный , вообще не зашел не как !
22 февраля 2019, 14:02 Ответить
Nadezhda Kuzmina 23 февраля 2019, 16:50
Оценка
Хороший фильм! Необычный и интригующий. Советую! И ставлю 5
23 февраля 2019, 16:50 Ответить
Маришка Гришкина 25 февраля 2019, 17:40
Оценка
Сюжет скучный
25 февраля 2019, 17:40 Ответить
Андрей 8 мая 2019, 14:57
Оценка
мне понравился фильм!
хорошо снят, интересный сюжет - да, похож на "тайные комнаты", "кубы" и "головоломки", но это жанр такой и тема раскрыта и создана достойно, на мой взгляд!
красивые декорации, хорошая игра актёров и даже, не двусмысленный намёк на продолжение - к месту пришелся!
рекомендую к просмотру!
9 баллов из 10ти!
а в 2020 и вторая часть выйдет - посмотрим ;)))
8 мая 2019, 14:57 Ответить
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