Любите квесты? В последнее время это нехитрое развлечение (более-менее обеспеченные люди запираются на час в комнате, где им надо решать загадки) обросло немалым количеством поклонников. Идея скрестить популярный тренд и хоррор о выживании лежит где-то на поверхности, и «Клаустрофобы», не задумываясь, её подхватывают. А подумать, на самом деле, стоило. В оригинале фильм называется Escape Room — за последние пару лет на экраны вывалилось уже несколько одноименных ужастиков,…
На один раз
хорошо снят, интересный сюжет - да, похож на "тайные комнаты", "кубы" и "головоломки", но это жанр такой и тема раскрыта и создана достойно, на мой взгляд!
красивые декорации, хорошая игра актёров и даже, не двусмысленный намёк на продолжение - к месту пришелся!
рекомендую к просмотру!
9 баллов из 10ти!
а в 2020 и вторая часть выйдет - посмотрим ;)))
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