Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Адам Робител
Адам Робител
Adam Robitel
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Адам Робител
Adam Robitel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Адама Робитела
Родился 26 мая 1978 года. Бостон, Массачусетс, США.
Развернуть
Фильмография Адама Робитела
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер
2021, США
8.0
Клаустрофобы
ужасы
2019, США
8.0
Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика
2017, США
7.0
Демоны Деборы Логан
ужасы, триллер
2014, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Это происходит снова»: Вышел трейлер «Клаустрофобов 2: Лига выживших»
Выжившим придется принять участие в смертельном турнире, главный приз в котором — жизнь.
Написать
27 мая 2021 10:36
Студия Sony показала первые кадры из «Клаустрофобов 2», а также представила официальный синопсис
В продолжении вернутся знакомые герои.
Написать
25 мая 2021 16:26
Релиз хоррор-триллера «Клаустрофобы 2» перенесен на лето
Это на полгода раньше изначально запланированной даты.
Написать
27 апреля 2021 15:09
Все новости
Related video
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось