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Джей Эллис
Джей Эллис
Jay Ellis
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Джей Эллис
Jay Ellis
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Дата рождения
27 декабря 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Самтер, Южная Каролина, США
Рост
192 см
Биография Джея Эллиса
Родился 27 декабря 1981 года. Самтер, Южная Каролина, США.
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Новости о персоне
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Вышел трейлер финального сезона сериала «Белая ворона»
Пятый сезон драмеди от Иссы Рэй появится на HBO и HBO Max 24 октября.
Написать
1 октября 2021 13:25
Исса Рэй размышляет о своем прошлом в тизере финального сезона «Белой вороны»
Премьера заключительного сезона драмеди намечена на 24 октября.
Написать
3 сентября 2021 16:09
Дэйв Франко снимет ромком с Элисон Бри, Джеем Эллисом и Кирси Клемонс
Фильм выйдет в следующем году на сервисе Amazon Prime Video.
Написать
31 августа 2021 12:52
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