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Дарья Урсуляк
Дарья Урсуляк
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Дарья Урсуляк
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Дата рождения
2 апреля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
163 см
Биография Дарьи Урсуляк
Родилась 2 апреля 1989 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Дарьи Урсуляк
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография
2020, Россия
6.0
Солдатик
драма, военный
2018, Россия
6.0
Сдается дом со всеми неудобствами
драма, комедия
2016, Россия
5.0
Восьмерка
криминал, драма
2013, Россия
5.0
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KION представил трейлер остросюжетного сериала «Бег улиток»
Премьера психологического триллера с Дарьей Урсуляк состоится уже завтра.
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18 января 2022 15:03
Онлайн-кинотеатр KION огласил дату премьеры сериала «Бег улиток» с Дарьей Урсуляк в двух главных ролях
Релиз пилотного эпизода состоится уже на следующей неделе.
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13 января 2022 15:33
Видеосервис more.tv представил тизер-трейлер сериала «Ваша честь» во главе с Олегом Меньшиковым
В ролике огласили дату премьеры.
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25 ноября 2021 12:14
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Травмы и спуск в казематы: вот что пережили Толкалина и Урсуляк ради «Бега улиток»
Сериал вышел на экраны 19 января.
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24 января 2022 17:30
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