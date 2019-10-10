Так близко к горизонту, 2019

18-летняя Джессика Кох по уши влюбляется в Дэнни Тейлора, красивого и успешного кикбоксера и модель. Однако за его внешне совершенным фасадом скрывается глубоко травмированный человек. Дэнни подвергся жестокому избиению и изнасилованию со стороны своего отца в возрасте 11 лет. Кроме того, отец заразил его ВИЧ.

Поскольку Дэнни осознает, что для него почти невозможно иметь нормальные отношения, он не принимает попытки Джессики сблизиться с ним и намеренно причиняет ей боль. Однако девушка не сдается, и, видя ее упорство, Дэнни тоже влюбляется в нее. Сначала Джессика не знает о болезни Дэнни, но замечает, что он что-то скрывает от нее, после велосипедной аварии, когда он пытается не дать ей соприкоснуться со своей кровью. Когда девушка узнает о болезни Дэнни, это ее шокирует, но в конце концов она все равно решает остаться с ним.

Понимая, что между ними уже не должно оставаться секретов, Дэнни знакомит Джессику с Тиной, своей лучшей подругой и соседкой по комнате. Тина – бывшая наркоманка, также пережившая в детстве насилие со стороны отца. Это сближает их с Дэнни настолько, что они часто спят в одной кровати, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Джессике приходится побороть свою ревность и проникнуться их горем, чтобы сохранить свои отношения с Дэнни.

Постепенно это странное трио все больше сближается, и вскоре друзья становятся совсем неразлучным. Тем временем врачи проводят обследование Дэнни и понимают, что его дела совсем плохи. Тем не менее парень говорит Джессике, что он собирается отказаться от бездейственной терапии. Но сможет ли она смириться с тем, что из-за болезни она скоро неизбежно потеряет их обоих? Их тревогу подогревает новость о том, что отец Тины, главный источник всех ее бед, готовится выйти из тюрьмы…