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Dem Horizont so nah / Close to the horizon

Так близко к горизонту, 2019

2019 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Любовь с первого взгляда не может длиться вечно...
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Причины посмотреть Факты О фильме

18-летняя Джессика Кох по уши влюбляется в Дэнни Тейлора, красивого и успешного кикбоксера и модель. Однако за его внешне совершенным фасадом скрывается глубоко травмированный человек. Дэнни подвергся жестокому избиению и изнасилованию со стороны своего отца в возрасте 11 лет. Кроме того, отец заразил его ВИЧ.

Поскольку Дэнни осознает, что для него почти невозможно иметь нормальные отношения, он не принимает попытки Джессики сблизиться с ним и намеренно причиняет ей боль. Однако девушка не сдается, и, видя ее упорство, Дэнни тоже влюбляется в нее. Сначала Джессика не знает о болезни Дэнни, но замечает, что он что-то скрывает от нее, после велосипедной аварии, когда он пытается не дать ей соприкоснуться со своей кровью. Когда девушка узнает о болезни Дэнни, это ее шокирует, но в конце концов она все равно решает остаться с ним.

Понимая, что между ними уже не должно оставаться секретов, Дэнни знакомит Джессику с Тиной, своей лучшей подругой и соседкой по комнате. Тина – бывшая наркоманка, также пережившая в детстве насилие со стороны отца. Это сближает их с Дэнни настолько, что они часто спят в одной кровати, чтобы не чувствовать себя в одиночестве. Джессике приходится побороть свою ревность и проникнуться их горем, чтобы сохранить свои отношения с Дэнни.

Постепенно это странное трио все больше сближается, и вскоре друзья становятся совсем неразлучным. Тем временем врачи проводят обследование Дэнни и понимают, что его дела совсем плохи. Тем не менее парень говорит Джессике, что он собирается отказаться от бездейственной терапии. Но сможет ли она смириться с тем, что из-за болезни она скоро неизбежно потеряет их обоих? Их тревогу подогревает новость о том, что отец Тины, главный источник всех ее бед, готовится выйти из тюрьмы…

Фильм основан на одноименном биографическом романе Джессики Кох, изданном в 2016 году, в котором автор рассказывает правдивую историю собственных отношений. Изначально Кох не собиралась публиковать эту историю. Спустя годы после смерти Дэнни, в 2015 году, она ради интереса записала их историю и отправила ее в пять различных литературных агентств. В ответ она получила четыре обещания и одно предложение. Рукопись была написана всего за 8 недель.

Сценарной адаптацией книги занималась Ариан Шредер, а режиссером выступил Тим Трахте. Сценарий фильма во многом идет против истории Кох. Некоторые изменения, против которых она протестовала особенно рьяно, были исправлены создателями. Другие остались в фильме, из-за чего Кох отнеслась к нему довольно прохладно. По ее мнению, к ней отнеслись как к шаблону для фильма, а их с Дэнни реальная история не имеет к нему никакого отношения.

Единственным, что очень понравилось Кох, был кастинг. Луну Ведлер, исполнительницу роли Джессики, она назвала “воплощением чувств немецкой провинции”, а Янник Шуман, сыгравший Дэнни, напротив, удачно воплощал в себе мощь большого города и американскую мечту.

На стадии производства фильм получил финансирование от баварской студии FilmFernsehFonds в размере 450 000 евро и от кинокомпании Filmförderungsanstalt в размере 300 000 евро.

Съемки проходили с 18 сентября по 15 ноября 2018 года в Кельне, Мюнхене и в Португалии, натурные изображения которой “играли” в фильме США.

Перед началом кинопроката фильма его создатели столкнулись с проблемами в определении возрастного рейтинга картины. В Германии ФСК одобрил фильм для просмотра детьми в возрасте от 12 лет. В изложении причин такого решения говорится, что драматические аспекты болезни и жестокого обращения представлены в понятной форме. Определенные стрессовые трагические эпизоды могут эмоционально перегрузить детей младше 12 лет, но 12-летние могут поместить их в контекст и достаточно дистанцироваться благодаря своему когнитивному развитию и опыту работы со СМИ. Сила духа главного героя также оказывает им эмоциональную поддержку, поскольку в конечном итоге она растет вместе с проблемами и подходит для молодых людей, с которыми можно идентифицировать себя.

Они встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и преодолевают любые преграды. Молодые и влюбленные – они проводят вместе каждую секунду. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина…

7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 января 2020
Премьера в мире 10 октября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Тим Трахте
Тим Трахте
В ролях
Луна Ведлер
Луна Ведлер
Янник Шуманн
Янник Шуманн
Луиза Бефорт
Луиза Бефорт
Джэйми Бик
Джэйми Бик
Юлия Айбер
Юлия Айбер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Так близко к горизонту 2 постера
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Так близко к горизонту
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Джессика (Луна Ведлер) влюблена в юного спортсмена и модель Дэнни (Янник Шуманн), который, может, и выглядит как мальчик мечты для 18-летней девушки, но ведёт себя сначала не совсем дружелюбно. Кажется, у них ничего не получится, но Джессика достаточно настойчива и добивается своего. Тут она узнаёт, что изначальная холодность Дэнни связана с тем, что за его смазливой внешностью прячется сложный и глубоко травмированный человек: в детстве Дэнни стал жертвой насилия, он болен ВИЧ, поэтому не…
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3 мая 2021 12:00
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