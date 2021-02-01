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Ангелина Никонова
Ангелина Никонова
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Ангелина Никонова
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Дата рождения
27 февраля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Ростов-на-Дону, СССР
Биография Ангелины Никоновой
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Фильмография Ангелины Никоновой
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, биография
2020, Россия
6.0
Тридцатая любовь
2016, Россия
0.0
Велкам хом
драма, комедия
2013, Россия / США
5.0
Портрет в сумерках
мелодрама, драма
2011, Россия
5.0
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1 февраля 2021 10:00
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