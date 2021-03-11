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Альма Харель
Альма Харель
Alma Har'el
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Альма Харель
Alma Har'el
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Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Тель-Авив, Израиль
Биография Альмы Харель
Родилась в 1976 году. Тель-Авив, Израиль.
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Фильмография Альмы Харель
Милый мальчик
драма, биография
2018, США
6.0
LoveTrue
документальный
2016, США
6.0
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Натали Портман и Лупита Нионго сыграют в детективном мини-сериале от Apple
Для актрис это будут первые ведущие роли на ТВ.
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11 марта 2021 11:20
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