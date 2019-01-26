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Последний черный в Сан-Франциско Последний черный в Сан-Франциско
Киноафиша Фильмы Последний черный в Сан-Франциско
The Last Black Man in San Francisco

Последний черный в Сан-Франциско, 2018

2018 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

У молодого жителя Сан-Франциско Джимми есть мечта: стать владельцем особняка в викторианском стиле, стоящего в центре города, поскольку когда-то он был построен его дедушкой. Но Джимми — обычный черный парень, живущий на окраине города, а особняком владеет богатая пожилая пара белых. Джимми кажется, что нынешние владельцы особняка недостаточно хорошо за ним ухаживают, поэтому когда их нет дома Джимми наведывается внутрь, чтобы сделать там небольшие косметические работы. Но все понимают, что это не может продолжаться бесконечно. 

  • В сцене, где Монт описывает происходящее в фильме своему дедушке, они смотрят фильм “Мертв по прибытии”, триллер 1949 года, действие которого происходит в Сан-Франциско.
  • Сцена, где персонаж Торы Берч сидит в автобусе с другой женщиной и жалуется на то, что живет в Сан-Франциско, а ее подруга предлагает переехать в Лос-Анджелес — это отсылка к фильму “Призрачный мир” 2001 года. У Торы в кармане те же самые очки, что были у Энид, персонажа, которого она играла, в картине “Призрачный мир”. Режиссер Джо Талбот — фанат этого фильма.
  • Постер фильма был сделан в стиле обложек книг Уолтера Дина Майерса.
  • Пиратское DVD, которое Джеймс-старший готовит к продаже — это фильм “Скалолаз”.
  • Уроженец Сан-Франциско рэпер Сан Куинн появляется в фильме в эпизодической роли. Он покупает “Twix”.

Фильм о чернокожем жителе Сан-Франциско, который одержим домом, в котором когда-то жили его предки, а теперь в нем живет благополучная белая пара.

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 26 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Джо Талбот
В ролях
Тора Бёрч
Тора Бёрч
Финн Уиттрок
Финн Уиттрок
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Майк Эппс
Майк Эппс
Тичина Арнольд
Тичина Арнольд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Последний черный в Сан-Франциско 2 постера
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Последний черный в Сан-Франциско

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