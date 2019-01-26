Последний черный в Сан-Франциско, 2018

У молодого жителя Сан-Франциско Джимми есть мечта: стать владельцем особняка в викторианском стиле, стоящего в центре города, поскольку когда-то он был построен его дедушкой. Но Джимми — обычный черный парень, живущий на окраине города, а особняком владеет богатая пожилая пара белых. Джимми кажется, что нынешние владельцы особняка недостаточно хорошо за ним ухаживают, поэтому когда их нет дома Джимми наведывается внутрь, чтобы сделать там небольшие косметические работы. Но все понимают, что это не может продолжаться бесконечно.