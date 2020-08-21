«Билл и Тед»: Рецензия Киноафиши

Много лет назад вечные неудачники и закадычные друзья Билл и Тед написали величайшую песню. Но шли годы, об их популярности забыли, и напарники скатились до выступлений на свадьбах родни. Вроде бы они обзавелись семьями и даже назвали дочерей Билли и Теа. Но браки рушатся, ведь переростки всё ещё больше привязаны друг к другу, чем к жёнам. И тут из будущего снова прибывает посланник и заявляет, что Билл и Тед должны в кратчайший срок сочинить песню, которая не даст сгинуть всему сущему. Они вновь пытаются выкрутиться из ситуации при помощи машины времени. А энергичные дочери стараются помочь родителям.

Билл и Тед

На фоне упадка комедийного жанра в большом кино студии, похоже, решили вспомнить все классические франшизы, которые когда-то полюбились публике. И удивительным образом это далеко не всегда оказывается чем-то постыдным и печальным. Даже третьи «Плохие парни» не только возвращали в дело любимых персонажей, но и показывали их старение и перемены в мире.

Примерно так же поступили авторы нового «Билла и Теда». С самого начала картина заставляет задуматься о жизни героев (а заодно и зрителей) за десятки лет, прошедших с выхода второй части. Конечно, не слишком серьёзно, фильм сохраняет всё ту же атмосферу немного неуклюжей, не уходящей в ненужную драму ретро-комедии, за которую поклонники когда-то полюбили эту франшизу.

Билл и Тед

И всё же подтекст наверняка зацепит многих: Билл и Тед бесконечно цепляются за свои прошлые заслуги и, даже постарев, так и не смогли повзрослеть. Снова почувствовать себя живыми им помогает только новая неприятность.

Многие фанаты первых частей волновались, что в продолжении Алекс Уинтер и уж тем более Киану Ривз останутся на вторых ролях для рекламы, а основной сюжет посвятят их дочерям. К счастью, это не так. Конечно, теперь Билл и Тед — не единственные главные персонажи фильма, но всё же основное время отдали именно им. Билли и Теа, которых сыграли Бриджетт Ланди-Пейн и Самара Уивинг, здесь выглядят лишь их забавными отражениями. Они старательно копируют движения и речь родителей, создавая множество комичных моментов.

Причём если первую актрису до сих пор знают далеко не все, то Уивинг в очередной раз радует новым непривычным образом. Ещё совсем недавно она то спасалась в свадебном платье от разъярённой семьи в «Я иду искать», то крушила всех подряд в диких «Пушках Акимбо».

Билл и Тед

От любых претензий фильм спасает лёгкая атмосфера дружеского капустника с воспоминаниями о былых годах. Не такого наглого и нарочитого, как новые «Джей и молчаливый Боб», но всё же ностальгия сквозит и в сюжете, и в многочисленных гостевых ролях.

Сама линия Билла и Теда с определённого момента кажется почти бессмысленной: всё действие завязано только на самих героях. Но именно в этой саморефлексии и раскрывается их истинная сущность. Вторая часть следует классическому принципу, который уже обыгрывали в предыдущих частях и десятках подобных фильмов: в ней просто собирают самых ярких людей из разных эпох. И если в сценах прошлого можно просто умилиться отсылкам к любимым знаменитостям, то камео современных звёзд добавляет отличной самоиронии. Не забыли и про любимого зрителями Джорджа Карлина, который, увы, не дожил до съёмок третьей части. Его почтили самым трогательным образом.

Если оценивать нового «Билла и Теда» критически, в нём можно найти множество недостатков. Сюжет неуклюжий и иногда бессмысленный, спецэффекты устарели и даже шутки срабатывают далеко не всегда.

Билл и Тед

Но такие картины и не стоит воспринимать серьёзно. Это чистейшая и нарочитая порция ностальгии. Киану Ривз, которого в последние годы считают чуть ли не лучшим человеком в мире, сбрил бороду и снова делает глупое лицо. Звёзды откровенно дурачатся и переигрывают, и все понимают, что в финале всё закончится хорошо.

Фильм заставит чуть погрустить лишь тех, кто задумается, как много лет прошло с выхода предыдущей части (о мультсериале, а тем более об игровом телепроекте большинство предпочитают забыть). В остальном же это классическая нелепая и наивная комедия, какие снимали в восьмидесятых-девяностых. И она ни на секунду не пытается притворяться чем-то большим, сразу снимая ответственность и с авторов, и с героев.

Алексей Хромов