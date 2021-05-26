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Алекс Уинтер
Алекс Уинтер
Alex Winter
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Алекс Уинтер
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Дата рождения
17 июля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Актер, Продюсер
Биография Алекса Уинтера
Родился 17 июля 1965 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Алекса Уинтера
Дети шоу-бизнеса
документальный
2020, США
7.0
Билл и Тед
комедия, фантастика
2020, США
5.0
Заппа
биография, документальный, музыка
2020, США
7.0
Смош: Фильм
фантастика, фэнтези, комедия
2015, США
3.0
Торжественный финал
триллер
2013, Испания
5.0
Новые приключения Билла и Теда
приключения, фантастика, мюзикл, комедия
1991, США
6.0
Невероятные приключения Билла и Теда
приключения, комедия
1989, США
7.0
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10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей
Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
Написать
26 мая 2021 18:54
Видео: как Киану Ривза превратили в «качка» для фильма «Билл и Тед снова в деле»
Девятиминутный ролик о создании грима.
Написать
8 октября 2020 09:10
Сценарист «Билла и Теда» с Киану Ривзом ответил на слухи о четвертом фильме
Если коротко, то продолжения не будет.
Написать
29 сентября 2020 15:44
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